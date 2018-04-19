Erken seçim öncesi Erdoğan'ın masasındaki son anket

Türkiye 24 Haziran'a çekilen erken seçim ile hem Cumhurbaşkanlığı hem de Milletvekilliği seçimi için sandık başına gidecek. Teklif MHP lideri Bahçeli'den gelmişti, bu tekliften 24 saat sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısına geçip erken seçim kararını açıkladı.

Muhalefetteki tüm partiler de erken seçimden yana tavır koyunca, Türkiye'nin seçim kaderi de belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'yi kurduğu günden bu güne sık sık yaptırdığı kamuoyu anketlerinin sonuçlarını iyi okuması ile biliniyor. Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet bugünkü yazısında erken seçim kararından önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gelen son anketin sonuçlarını paylaştı.

Acet yazısında "Erdoğan, dün “Devlet Bahçeli ile birlikte Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik” dedikten sonra, araştırıp önüne gelen son anketin hangi verileri sunduğunu öğrendim." dedi.

"Cumhurbaşkanı’nın önüne gelen, öncekilere göre kapsamı çok daha geniş tutulan bu anketin sonuçları, erken seçim kararı almak için yeterli bir gerekçe olabilirdi." diye yazısına devam eden Mehmet Acet bu anketin sonuçlarını da paylaştı:

AK Parti: % 49

CHP: % 21

MHP: % 10

HDP: % 10

İYİ Parti: % 8