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Eski milletvekilleri için çakar ve trafikte geçiş üstünlüğü CHP’li iki ismin mücadelesiyle onaylandı!

Eski milletvekilleri için çakar ve trafikte geçiş üstünlüğü CHP’li iki ismin mücadelesiyle onaylandı!
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Eski milletvekillerinin çakar kullanmasına izin çıktı. CHP TBMM İdare Amiri Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve TBMM Meclis Başkan Vekili CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca daha önce İçişleri Bakanlığı tarafından kullanılması yasaklanan çakarı mücadeleyle geri getirdiler.

Türkiye’de 600 Milletvekilinin trafikte geçiş üstünlüğü var. Ayrıca araçlarına yazılan cezalar sistemden düşüyor, ödenmiyor. İşte 600 vekille sınırlı bu hak işin eski milletvekilleri de bir süredir kulis yapıyordu. TBMM’de CHP’li Meclis Başkanvekili Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve CHP Meclis İdare Amiri Uğur Bayraktutan tarafından konu hem TBMM Başkanlığına hem de İçişleri Bakanlığına iletilmişti. Bugün itibariyle onaylandı. 

BAKANLIK DAHA ÖNCE ONAYLAMAMIŞTI!

Öte yandan bilindiği üzere; Daha önce de gündeme getirilen Çakar kullanımı için İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, basında son torba kanuna atılan bir madde ile çakar lamba kullanma hakkının eski milletvekillerine de tanındığı yönünde bir iddiaları gerçek dışı olduğunu duyurmuştu.

Trafik güvenliğini tehlikeye atan ve vatandaş nezdinde ciddi sıkıntılara neden olan ve kamuoyunda çakar olarak adlandırılan yetkisiz sesli ve ışıklı sistemi kullanımının engellenmesi amacıyla, geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ve bunların kullanabilecekleri sesli ve ışıklı sistemlerin ne olacağına ilişkin usul ve esasların İçişleri Bakanlığınca 24 Eylül'de onaylanarak 1 Kasım 2019 itibarıyla yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, söz konusu usul ve esasların zorunlu hallerde, ambulans, itfaiye, AFAD, kolluk kuvvetlerinin araçları ve risk tehdit değerlendirmesi kapsamında devletin en üst protokolündeki makamların emir ve zatlarına verilen araçların geçiş üstünlüklerini nasıl kullanacağı ve uymayanlar hakkında yapılacak işlemlerin açık bir şekilde düzenlendiği kaydedildi.

SOKAKTAN CHP’Lİ İSİMLERE TEPKİ!

CHP’li vekillerin çakarı yeniden eski vekillere de onaylamasıyla vatandaşlardan tepkiler geldiği CHP Genel Merkezi'nin de gündemine düştü.

Etiketler CHP çakar trafikte geçiş üstünlüğü Uğur Bayraktutan Gülizar Biçer Karaca
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