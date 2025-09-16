Fatih Altaylı'dan kurultay davası kehaneti: ''Bir hazırlık yapılıyor''

  1. Anasayfa
Gazeteci Fatih Altaylı, CHP'nin kurultay davasıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Altaylı, davayı açanların yeni bir hamle hazırlığında olduğunu öne sürdü.

Cezaevinde bulunan gazeteci Fatih Altaylı, gündeme dair değerlendirmelerine mektuplarıyla devam ediyor. Altaylı, son mektubunda CHP’nin kurultay davasındaki ara kararı ve olası siyasi sonuçları yorumladı.

Mahkemenin, ara kararda tedbir kararı vermemesine dikkat çeken Altaylı, “Dünkü davanın en önemli sonucu, ara kararda tedbir kararı verilmemesi oldu. Maçta gol olmadı, top orta sahada” ifadelerini kullandı.

Davayı açanların yeni bir hamle yapacaklarını düşündüğünü söyleyen Altaylı, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bana sorarsan bu davayı açanların ikinci bir hamlesi olacaktı.

Burada bir ‘mutlak butlan’ kararı çıkması halinde yerel seçimlerle ilgili olarak da bir iddianame bulunacak ve 2024'teki CHP adaylarının tartışılmasına yönelik bir hazırlık yaptıklarını düşünüyorum.

Yani bu adayları belirleyen yönetim yok hükmünde ise adaylar da yok hükmündedir demeyi planlıyorlardı.

Delilim yok ama hissiyatım böyle."

CHP'YE AÇILAN KURULTAY DAVASININ GEÇMİŞİ

CHP'nin, 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı.

Açılan iptal davaları 14 Şubat'ta Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti. Davanın 30 Haziran'daki celsesinde mahkeme, ceza yargılamasına konu davadaki görevsizlik kararına yapılan itirazın sonucunun beklenmesine karar vererek, duruşmayı 8 Eylül'e bırakmıştı.

CHP avukatları, 4-9 Eylül'ün CHP'nin kuruluş haftası olduğunu ve parti tüzüğünün 86. maddesi gereği bu tarihlerde kuruluş etkinlikleri yapılacağını belirterek, 8 Eylül'deki duruşmanın ertelenmesini talep etmişti.

Mahkeme, talebi makul bularak, duruşmanın 15 Eylül'de görülmesine karar vermişti.

Dün görülen davada duruşmanın 24 Ekim 2025 tarihine ertelenmesine karar verildi. 

 

