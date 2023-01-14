Fatih Erbakan: Oyumuz yüzde 8'e çıktı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, basın toplantısında alacakları oy oranını açıkladı.

Sahada en etkin partilerden birisi olduklarının altını çizen Erbakan, 4 yıldır Anadolu Buluşmaları çerçevesinde sadece seçim değil geçim zamanında da halkla buluştuklarını belirtti.

4 yıl önce partinin kurulduğunu dile getiren Erbakan, 54 sene önce Erbakan Hoca’nın Konya’dan başlattığı milli görüş hareketinin temsilcisi olduklarını ifade eden Fatih Erbakan, aynı dava, aynı hedefler doğrultusunda yola devam ettiklerini kaydetti.

"En hızlı büyüyen partiyiz"

Yeniden Refah Partisi’nin 270 binin üzerinde resmi üye sayısının olduğunu kaydeden Erbakan, “100 bine yakın sandık baş müşahidi, 81 il ve 900'den fazla ilçede teşkilatımız tamamlandı. Birinci, büyük kongremiz 17 Kasım 2019’sa tamamlandı. Ankara2da 40 binin üzerinde katılımla gerçekleştirildi. 2. kongremiz 65 bin insanın katılımıyla gerçekleşti. Yargıtay son 7 aylık üye kayıt sayılarını açıkladı. Bu son 7 ayda oransal olarak üye sayısını en fazla artıran parti olduk. 54 bin 309 yeni üye kaydederek yüzde 25’lik bir büyüme sağladık. Resmi üye sayısı 275 binin üzerine çıktı. Bütün bunlar milletimizin bize olan teveccühünü gösteriyor. Biz bu başarıyı elde ederken hazine yardımı alarak, iktidar desteğiyle, patronların desteğiyle cilalı parlatma operasyonları olmadan, samimi dava ellerinin gayretiyle bu noktaya geldik. Havası ve parası olan partileri geride bırakarak Türkiye’nin en hızlı büyüyen partisi olsun.” diye konuştu.

"Oyumuz yüzde 8 çıktı"

Yeniden Refah Partisi olarak seçimler ister 14 Mayıs’ta ister haziran da isterse bu hafta sonu yapılması halinde en diri ve heyecanlı şekilde hazır olduklarının altını çizen Erbakan, “Genel merkezimizin Aralık ayının başında Türkiye genelinde yaptırdığı ankette oylarımız yüzde 8 çıktı. Bu anket, baraj problemimizin olmadığını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Bunu yeterli görmüyoruz. Bu seçim döneminde gayretli çalışmayla oy oranını yüzde 10'un’üzerine taşımak için çalışacağız. Seçimlerde milli görüş bir kez daha yanardağ gibi patlayacak." dedi.