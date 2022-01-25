Fatma Şahin'in ''Tam bir deli'' dediği rektörden ilk açıklama

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in ''Tam bir deli'' dediği Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'dan açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'e yaptığı ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e "Rektörden şikâyetçi misiniz" diye sordu. Şahin ise açık kalan mikrofonundan ''Çok kötü çok kötü. Tam bir deli'' yanıtını verdi. Şahin'in Erdoğan'a şikayet ettiği Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın sessizliğini bozdu.

Odatv'den Hazar Şahsuvar'ın haberine göre Özaydın, "Ben ilgilenmiyorum bunlarla ben hocayım ya. Öğretim üyeliğime hocalığıma devam edeceğim. Kim ne derse desin" dedi.

Arif Özaydın’a organize suç örgütü lider olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkartılan Sedat Peker’e yakın isimlerden Hasip Şahin ile fotoğraflarının sorulmasına üzerine Özaydın, “Tanımam ben, tanımam. Ben düzgün bir öğretim üyesiyim. Tanımam bilmem kimdir nedir.” ifadesini kullandı.

Özaydın sorulara şu yanıtları verdi:

-Fotoğrafınız var ama?

Çekerler fotoğrafı, ben bilmem benim iznim yok, tanımam etmem.

-Karşılıklı oturup konuşuyorsunuz?

Hayır hayır sizle de konuşuyoruz sizle de çekseler ne olur. Yani biz insanız... Tanımam, etmem... İlişkimiz olmadı ben öğretim üyesiyim, dürüstçe namusluca hizmet etmeye çalışıyoruz. İlişkim yok, yani seninle de konuştuk şimdi fotoğrafımızı çekseler ne olur? Ben tanımam etmem. Ben hocayım işimize bakacağız. Öğrenci yetiştirmeye devam edeceğiz."

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