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Gelecek Partisi'nden ayrıla Cihan Çoban yeni parti kuruyor

Gelecek Partisi'nden ayrıla Cihan Çoban yeni parti kuruyor

Gelecek Partisi’nden istifa eden Cihan Çoban, Politik Merkez Partisi’ni (PMP) kurmaya hazırlanıyor.

Gelecek Partisi’nden istifa eden Cihan Çoban, ''Türkiye, yeni bir partiye merhaba diyor. Önümüzdeki hafta partimizi kuruyoruz'' diyerek duyurduğu Politik Merkez Partisi’nin kuruluş dilekçesini partinin kurucu üyeleriyle birlikte İçişleri Bakanlığı'na teslim edeceklerini söyledi.

Türkiye’de 123. partiyi kurma heyecanı yaşadıklarını açıklayan Çoban, ANKA'nın aktardığına göre şunları söyledi:

 "Farkındalığı artırmak, gelişmiş bir toplum idealini gerçekleştirmek, ileri demokrasi için geliştirdiğimiz düşüncelerimizi milletimiz ile paylaşmak, politikamızı merkeze taşıyarak Politik Merkez Partisi'ni kuruyoruz. Bunun bilincinde olarak yapıcı olmayı bilen, eleştiriyi hazmedebilen, vizyon sahibi, dinamik, bilim ve teknolojiye düşkün, barışçıl, kucaklayıcı, üreten ve paylaşan, küresel gelişmelere hazırlıklı dinamik devlet yapısı adına ülkemize, devletimize ve milletimize hizmet için çalışmalara başladık.

'VATANIMIZA VE MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN'
Ön hazırlık olarak 20 ilde kurulumunu hazırladığımız partimiz 40 kurucu arkadaşımız ile kuruluş dilekçemizi önümüzdeki hafta İçişleri Bakanlığı'na vererek ciddi bir liderlik ile ülkemize getireceğimiz sinerji ile hizmete başlıyoruz. Vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun."

Politik Merkez

Etiketler parti politik merkez yeni parti
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