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Gelecek Partisi'nden dikkat çeken çıkış: Kazanmak için her yol mübah değildir

Gelecek Partisi'nden dikkat çeken çıkış: Kazanmak için her yol mübah değildir
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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, Zafer Partisi lideri Özdağ'ın, Suriyeli sığınmacıları İçişleri Bakanı olarak kendisinin göndereceği söylemesiyle ilgili, ''Kazanmak için her yol mubah değildir'' dedi. Parti sözcüsü Serkan Özcan ise ''İlk gün olduğu gibi altı siyasi parti olarak altına imza attığımız her belgenin arkasındayız'' açıklamasında bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Temurci, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili yaptığı açıklamayı Twitter hesabından paylaşarak, "Sayın Özdağ günün şakasını yapmış sanırım. Bir şaka da benden. Bu adam 'İçişleri Bakanı olacağım' diyorsa, Sayın Soylu kesin kalacak demektir. Bir toplumsal barış projesi olan Millet İttifakı, göç ve sığınmacı problemini çözmeyi taahhüt etmiştir. Kazanmak için her yol mubah değildir" ifadelerini kullandı.

ÖZCAN: ALTINA İMZA ATTIĞIMIZ HER BELGENİN ARKASINDAYIZ

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: 

"Millet İttifakı; Cumhur İttifakının ve başkanlık sisteminin ülkeyi soktuğu otoriter yolsuzluk düzeninden kurtararak, ülkemizi demokratik ve müreffeh bir düzene kavuşturmak üzere kurulmuş, bugüne kadar da söylem ve program önerilerini bu ilkeler doğrultusunda şekillendirmiştir.

Gelecek Partisi ülkemizde çoğulculuğun, demokrasinin ve hukukun güvencesi olarak çıktığı yolda kuruluşundaki ilkelerden taviz vermeden devam etmektedir.

Siyasal duruşumuzu ve siyaset yapma motivasyonumuzu şekillendiren temel ilkeler bizim için araçsal değil, ülkemizi huzurlu ve müreffeh yarınlara taşımanın yol işaretleridir.

Birinci turda bu amaçla sandığa giden milyonların yine aynı amaçla oy kullanacağından eminiz.

İlk gün olduğu gibi altı siyasi parti olarak altına imza attığımız her belgenin arkasındayız."

Etiketler gelecek partisi selim temurci ümit özdağ
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