Genç Parti erken seçim kararı için Meclis'i işaret etti

2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için ÖSYM'nin sınav takviminde yapılan değişiklikle başlayan erken seçim tartışmalarına Genç Parti'den çok sert bir tepki geldi.

2023 yılında yapılacak YKS sınavı tarihinin 17-18 Haziran olarak açıklanması ve seçimlerin normal takvime göre 18 Haziran 2023'te yapılacak olması akıllara "Erken seçim mi var?" sorusunu getirmişti.

ÖSYM, önümüzdeki yıl yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tarihini açıkladı. Takvime göre sınav 17-18 Haziran 2023'te yapılacak. Ancak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin de bu tarihte yapılacağı için herkesin aklına "Erken seçim mi var?" sorusu geldi.

Anayasa'nın 101. maddesinin yer alan ikinci fıkrasında "Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir" ifadesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2014 ve 2018'de 2 defa Cumhurbaşkanı seçildiği için üçüncü defa aday olamayacağı ortadayken bu sınav tarihi değişikliği tartışmaların daha da büyümesine yol açtı.

Konuyla ilgili tartışmalar büyürken bir açıklama da Genç Parti'den geldi.

Genç Parti'nin ÖSYM'nin Anayasal suç işlediğini belirtilen ve asıl seçim tarihi olan 18 Haziran 2023 tarihinin değiştirilmesi için TBMM'yi işaret eden açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçim tarihi Anayasa’da belirlendiği üzere 18 Haziran

2023’tür. Bu tarihi değiştirme hakkı 3’te 2 çoğunlukla (400 milletvekili) sadece Türkiye Büyük Millet

Meclisi’ndedir. Bu hükmü kimse değiştiremez.

" ÖSYM’nin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihi ile ilgili açıklaması Anayasa suçudur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde seçim tarihlerini Anayasa belirler. Bu ÖSYM’nin işi değildir. ÖSYM seçim tarihlerine etki etmek yerine sınav sorularının çalınmasını engellemeye yoğunlaşmalıdır.

Genç Parti Türkiye’de seçimlerin kanunlara uygun, temiz, ahlaklı, adil ve zamanında yapılmasıiçin mücadelesine devam edecektir.

Kamu oyuna saygı ile duyurulur.

Genç Parti

Başkanlık Divanı "