Gül, Erdoğan’ın karşısında aday mı olacak?

son KHK'ya yönelik çıkışıyla gündeme gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü "bir grubun muhalefetin adayı olarak Erdoğan'ın karşısına çıkarmaya hazırlandığını" öne sürdü. Selvi, "Destek bulursa Gül aday olabilir. Bence Erdoğan'a karşı aday olup kendini kurda yem etmemeli" ifadelerini kullandı.



CNNTürk’te Hande Fırat’ın sunduğu Gece Görüşü programında, sivillere muafiyet getiren son Kanun Hükmünde Kararname’ye eleştirisiyle gündeme gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de tartışıldı.

Hande Fırat, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’ye “Abdullah Gül adaylığa mı hazırlanıyor?” sorusunu yöneltti.

“ERDOĞAN’IN KARŞISINA ÇIKARMAK İSTİYORLAR”

Selvi’nin yanıtı şöyle oldu:

“AK Parti geleneğinde olmayan bir şey yaşanıyor. Bu KHK ile yapılan düzenlemenin dışında bir durum söz konusu. Bir pozisyon söz konusu; hem Sayın Gül hem de Sayın Erdoğan açısından da. Net olarak ifade etmek gerekirse 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili süreç yaşanıyor. Referandum sürecinde de 11. Cumhurbaşkanı başkanlık sistemini Doğru bulmuyordu. Bu süreçte itirazlarını içeren uzun bir görüşme yapmıştı. Ama anlaşılıyor ki sadece bu da değil. Bir grup Sayın Gül’ün etrafında 100 bin imza ile eski Cumhurbaşkanı’nı muhalefetin yani Hayır Bloku’nun ortak adayı olarak Erdoğan’ın karşısına çıkarmak gibi bir hazırlık yapıyor.”

“SİYASET VE İŞ DÜNYASINDAN OLDUKLARI SÖYLENİYOR”

Selvi, “Kim bu grup ” sorusuna ise şu karşılığı verdi: Bir dönem Ak Parti’de görev almış şimdi Sayın Gül’le hareket eden ama aktif siyasette olmayan isimler söz konusu. Bülent Arınç ismini duymadım ama Erdoğan’ı birinci turda kimle seçtirmeyiz, engelleriz sorusuna cevap arayan siyasetten, iş dünyasından birtakım çevreler olduğu söyleniyor.”

“ABDULLAH GÜL ÇITAYI YÜKSELTTİ”

Selvi 16 Nisan referandumu sürecinde Abdullah Gül’ün yeni bir parti kurma konusunda “Partiler kurdum ama önemli olan millet ne diyor ona bakmak lazım dediği söyleniyor. Biraz daha görünür olma, fikirlerini kamuoyuyla daha çok paylaşma kararı aldığı… Daha önce sessiz kalıyordu şimdi çıtayı bir üste çıkardığı anlaşılıyor.

Cumhurbaşkanı’nın çıkışından sonra bir açıklama daha yapıldı 11.Cumhurbaşkanı’nın Ofisi’nden. Konuşmaya devam edeceği yönünde… Çok önemli bir eleştiriydi o.”

“GÜL ERDOĞAN’LA AYNI NOKTADA OLMADI”

11 Cumhurbaşkanı, Gezi, 17/25 Aralık süreci, 16 Nisan referandumunda Erdoğan’la aynı noktada olmadı. Farklı bir pozisyonda oldu. Kimi zamanda Erdoğan karşıtlarının kulağına hoş gelecek mesajlar vermeye özen gösterdi.