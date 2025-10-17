Gürsel Tekin'e dikkat çeken destek ziyareti

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’e dikkat çeken bir ziyaret gerçekleşti. 2023 yılında CHP’ye katılan ve daha önce Türkiye Değişim Partisi'nin (TDP) Genel Başkanı olan Mustafa Sarıgül'ün kurduğu yapının eski kadrolarının yanı sıra, eski DSP, SHP ve Memleket Partisi kadrolarından oluşan kalabalık bir heyet Gürsel Tekin’i ziyaret etti.

Ziyarete TDP’nin eski Parti Meclisi üyeleri, il ve ilçe başkanları ile çok sayıda eski yönetici katıldı. Samimi bir atmosferde geçen görüşmede hem geçmiş dönemdeki siyasi tecrübeler hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü parti kültürü üzerine sohbetler yapıldı.

Katılımcılar, Gürsel Tekin’e “Ülkemiz ve partimiz için çok önemli bir sorumluluğu yerine getiriyorsunuz. Temiz toplum ve temiz siyaset anlayışı için ortaya koyduğunuz mücadelede yanınızdayız” diyerek desteklerini dile getirdi.

Toplantıda İstanbul ve Türkiye gündemine dair siyasi değerlendirmelerin yanı sıra, CHP içindeki hukuki süreçler de ele alındı. Ziyaretin, önümüzdeki dönemde daha sık ve kapsayıcı şekilde devam edeceği belirtildi.

Türkiye Değişim Partisi döneminde İstanbul’un tüm ilçelerinde örgütlenmesini tamamlamış ve yaklaşık 50.000 üyeye ulaşmış yapı, 2023 yılında CHP üyelik yönetmeliğinin 7. maddesi gereğince MYK kararı ile toplu şekilde CHP’ye katılmıştı. Bu kadroların Gürsel Tekin'e verdiği destek, parti içi dengeler açısından da dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.