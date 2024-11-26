  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Hakan Atilla ''sürpriz'' bir partiye katılarak siyasete giriyor...

Hakan Atilla ''sürpriz'' bir partiye katılarak siyasete giriyor...

Hakan Atilla ''sürpriz'' bir partiye katılarak siyasete giriyor...
Güncelleme:

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı ve Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, Zafer Partisi'nde siyaset yapması için Ümit Özdağ'dan teklif geldiğini açıkladı.

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı ve Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü, Hakan Atilla İzmir Çeşme’de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Siyaset yapmak için Zafer Partisi'nin uygun adres olduğunu belirten Atilla, "Benim düşüncelerime en uygun siyasi parti olarak Zafer Partisi’ni görüyorum" dedi.

Özdağ’ın kendisine birlikte siyaset yapmayı teklif ettiğini söyleyen Hakan Atilla, "Ben bir göreve talip değilim ama siyaset yapacaksam ve bir görev verilirse de bunun gereğini yaparım" şeklinde konuştu.

Oda TV'nin haberine göre Zafer Partisi'ne katılımıyla ilgili kurultayda bir açıklama yapıp yapmayacağı sorusuna ise "Kısmet" diye cevap verdi.

OdaTV.com

Etiketler hakan atilla zafer parti Ümit Özdağ siyaset
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Binlerce Çinli Türkiye yolunda... Burası Türkiye'nin Çin Mahallesi olacak Binlerce Çinli Türkiye yolunda... Burası Türkiye'nin Çin Mahallesi olacak AK Parti'den yeni vergi hamlesi: Evi olan, ev alacak olan yandı! AK Parti'den yeni vergi hamlesi: Evi olan, ev alacak olan yandı! Bakanlık ifşa listesini güncelledi: Gıdada hile yapan firmalara yenileri eklendi Bakanlık ifşa listesini güncelledi: Gıdada hile yapan firmalara yenileri eklendi İstanbul'da 7 kişiyi öldürüp intihar eden katilin son görüntüleri ortaya çıktı İstanbul'da 7 kişiyi öldürüp intihar eden katilin son görüntüleri ortaya çıktı Müge Anlı canlı yayında yine çılgına döndü: ''Gerizekalılar!'' Müge Anlı canlı yayında yine çılgına döndü: ''Gerizekalılar!'' CHP’li Başarır'dan AK Partili Varank'a: ''Tweet bu kadar, gerizekalı'' CHP’li Başarır'dan AK Partili Varank'a: ''Tweet bu kadar, gerizekalı'' MasterChef'te korku dolu anlar: Elim kaldı diye bağırdı, stüdyo karıştı MasterChef'te korku dolu anlar: Elim kaldı diye bağırdı, stüdyo karıştı A Milliler Macaristan'ı devirip Avrupa Şampiyonası'nı garantiledi A Milliler Macaristan'ı devirip Avrupa Şampiyonası'nı garantiledi Benfica'yı uçuran Kerem Aktürkoğlu'na Portekiz'den çifte ödül Benfica'yı uçuran Kerem Aktürkoğlu'na Portekiz'den çifte ödül Kanserle savaşan Tanyeli hastane odasından sitem etti Kanserle savaşan Tanyeli hastane odasından sitem etti
Google Maps'ten ölüme yol tarifi: 3 kişi hayatını kaybetti Google Maps'ten ölüme yol tarifi: 3 kişi hayatını kaybetti Asgari ücrette AK Parti'nin aklındaki zam oranı belli oldu Asgari ücrette AK Parti'nin aklındaki zam oranı belli oldu Sedat Peker'in avukatı hayatını kaybetti Sedat Peker'in avukatı hayatını kaybetti FIFA'dan Türk futbolu için kötü haber: ''Hiçbir transfer yapılamayacak!'' FIFA'dan Türk futbolu için kötü haber: ''Hiçbir transfer yapılamayacak!'' Prof. Dr. Naci Görür'den 4,6'lık deprem sonrası endişe veren uyarı Prof. Dr. Naci Görür'den 4,6'lık deprem sonrası endişe veren uyarı Kar yağışı ve Sibirya soğukları Türkiye'yi terk ediyor Kar yağışı ve Sibirya soğukları Türkiye'yi terk ediyor Dilan Polat - Engin Polat çiftine çifte şok! Dilan Polat - Engin Polat çiftine çifte şok! Kapanan Bolu Dağı Tüneli’nde ilginç anlar kamerada Kapanan Bolu Dağı Tüneli’nde ilginç anlar kamerada Karda kaybolan yaşlı çift bu halde bulundu Karda kaybolan yaşlı çift bu halde bulundu