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  4. Hakan Fidan Twitter hesabı açtı! İşte ilk paylaşımı

Hakan Fidan Twitter hesabı açtı! İşte ilk paylaşımı

Hakan Fidan Twitter hesabı açtı! İşte ilk paylaşımı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni açtığı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, göreve gelmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini İbrahim Kalın'a devrettiğini ifade eden Fidan, Dışişleri Bakanlığı görevini tevdi eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Hakan Fidan, "Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz." dedi.

 

Etiketler hakan fidan twitter
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