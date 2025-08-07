Hakan Fidan'dan Suriye çıkarması

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'ye gerçekleştirdiği çalışma ziyaretinde, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Havalimanında Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılanan Bakan Fidan, temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara tarafından kabul edildi. Görüşmede Esad rejiminin devrilmesinden bu yana geçen 8 ayda Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerde çeşitli alanlarda kaydedilen ilerleme ele alınırken, ikili iş birliğinin daha da güçlendirilmesi üzerinde duruldu. Suriye'nin yeniden imarına ve ülkenin ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmaların önemine de vurgu yapıldı. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafazasının her zamankinden daha fazla önem taşıdığı mevcut dönemde, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan kaynaklanan milli güvenlik endişeleri ile DEAŞ ve PKK/YPG başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede iki ülke arasındaki iş birliğinin değerlendirmesinin yapılması öngörüldü. Görüşmede ayrıca, İsrail'in hem Suriye'nin hem bölgenin istikrar ve güvenliğine tehdit oluşturan eylem ve söylemleri ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan, ilk olarak 22 Aralık 2024 tarihinde Suriye'yi ziyaret etmişti. Fidan'ın Suriye'yi ziyareti bir ilki teşkil ederken, daha sonra bunu Dışişleri Bakanı Fidan'ın Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'la birlikte 13 Mart 2025 tarihinde Suriye'ye gerçekleştirdiği çalışma ziyareti takip etmişti. Suriye Devlet Başkanı eş-Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de son 8 ayda farklı vesilelerle Türkiye'yi ziyaret etmişlerdi. Söz konusu ziyaretlerde Suriye'deki güvenlik durumuna odaklanılmış, ülkede istikrarın tam olarak tesisi için atılması gereken adımlar ele alınmış, siyasi, ekonomik ve insani meseleler değerlendirilmişti. Türkiye ve Suriye arasındaki ikili iş birliğinin kurumsal hale getirilmesi imkanları üzerinde durulan görüşmelerde, ayrıca Türkiye'nin Suriye'ye her alanda destek sağlamaya hazır olduğu yinelenmişti.

İHA

Etiketler hakan fidan dışişleri bakanı Suriye Ahmed Şara
