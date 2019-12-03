Hande Fırat açıkladı: İşte Binali Yıldırım'ın yeni görevi...

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, 30 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan ancak seçimleri Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu'na kaybeden Binali Yıldırım'ın yeni görevini açıkladı.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmesiyle birlikte adını Türkiye'nin son başbakanı olarak yazdıran Binali Yıldırım'ın AK Parti'nin 2020 yılında yapılacak olan kongresi sonrasında yeniden TBMM Başkanı olacağı iddia edildi.

Fırat yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Kongre için hedef 2020 Haziran ya da Eylül ayı. Kongre ile parti yönetiminde değişikliğe gidilmesi öngörülüyor. Yine aynı takvimde kabine değişikliği gündemde. Binali Yıldırım’ı TBMM Başkanlığı’nda, Mustafa Şentop’u kabinede görürseniz şaşırmayın. Yıldırım’ın TBMM Başkanlığı’na sıcak baktığını da söyleyeyim."

