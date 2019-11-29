HDP PM üyesi Bülent Uyguner tutuklandı

Kocaeli’de, 26 Kasım’da yapılan operasyonda gözaltına alınan HDP PM üyesi Bülent Uyguner “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklandı.

Meclis’te söz alan HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, “Biraz önce haberini aldık, parti meclis üyemiz Bülent Uyguner tutuklanmış ve şu anda gözaltında bulunan parti meclis üyelerimiz de var” dedi.

HDP PM üyesi Uyguner, 26 Kasım’da Kocaeli’de yapılan operasyonda 22 kişi ile birlikte gözaltına alınmıştı.

Uyguner, “örgüt üyesi olmak” suçlaması ile sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. HDP İstanbul Milletvekili Kenanoğlu, Meclis’te yaptığı konuşmada, “Biraz önce haberini aldık, parti meclis üyemiz Bülent Uyguner tutuklanmış ve şu anda gözaltında bulunan parti meclis üyelerimiz de var. HDP’nin genel kurul yapacağı illerde, genel kurul öncesinde operasyon düzenlemek bir rutin hâline dönüştü” dedi.