HDP'den DEVA Partisi'ne ziyaret

Basına kapalı yapılan görüşmede Buldan’a HDP Sözcüsü Ebru Günay, Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ve Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan eşlik etti.

HDP Eş Genel Başkanları daha önce CHP ve Saadet Partisi'ni ziyaret ederek genel başkanlarla görüşme gerçekleştirdi. Bu hafta planlanan Gelecek Partisi ziyareti ise sağlık sorunları nedeniyle ertelendi.