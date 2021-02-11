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  4. 11 Şubat 2021 12:18

HDP'den DEVA Partisi'ne ziyaret

HDP’nin “demokrasi ittifakı” kapsamında muhalefet partilerine yaptığı ziyaret Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi ile devam etti. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüştü.

HDP'den DEVA Partisi'ne ziyaret
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Basına kapalı yapılan görüşmede Buldan’a HDP Sözcüsü Ebru Günay, Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ve Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan eşlik etti.

HDP Eş Genel Başkanları daha önce CHP ve Saadet Partisi'ni ziyaret ederek genel başkanlarla görüşme gerçekleştirdi. Bu hafta planlanan Gelecek Partisi ziyareti ise sağlık sorunları nedeniyle ertelendi.

 

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