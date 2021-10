Hüseyin Baş: ''AK Partililer ve Cumhurbaşkanı Erdoğan zekatlarını açıklasın''

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın vatandaşlara "Zekatlarınızı verin, kardeşliğimiz artsın" çağrısında bulunduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet üyelerini zekatlarını açıklamaya davet etti.

Partisinin Ankara il kongresinde konuşan Hüseyin Baş, Diyanet’in "Zekatlarınızı verin, kardeşliğimiz artsın" şeklindeki panolara astığı ilanları hatırlatarak şöyle konuştu:

"Bu mevcut hükümet, her namaz çıkışı demeç veriyor. Hacca gitmez bunlar, umreye gitse her umrede kameralar arkalarında. Ramazan’da oruç tutsalar, her iftarı kamera önünde yapıyorlar. Bunlar zekatlarını niye hiç sergilemiyorlar? Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza da sayın hükümete de sesleniyorum. O dini yaşamayı ve yaşatmayı tırnak içinde ‘kendine şiar edinmiş’ olanlara sesleniyorum. Lütfen, derhal zekatlarınızı açıklayın. Biz kırkla çarpar, neyiniz var neyiniz yok öğreniriz. Öyle oturduğun yerden devletin bedava billboardına girip, ‘Zekatlarınızı verin, kardeşliğimiz pekişsin’ yok. Öyle kardeşlik olmaz"

"Asgari ücret BTP iktidarında 10 bin TL olacak" dediklerini ve artık kimseye bunu nasıl yapacaklarını açıklamayacağını söyleyen Baş, "Sadece şunu söyleyeceğim; bunların zekatıyla asgari ücreti ben 10 bin TL yaparım" dedi.

"Tüp kuyruğu, yağ kuyruğu görmedim ama geçen benzin kuyruğu gördük"

Baş, uzun süredir tek başına iktidar olan bugünkü iktidarın sık sık, tüp kuyruklarından, yağ kuyruklarından bahsettiğini ve ‘koalisyonlardan çok çektik’ dediğini hatırlatarak, "Ben bunların hiçbirini görmedim. Geçen benzin kuyruğu gördük. 2021’de benzin kuyrukları" diye konuştu.

"Herkesi ev sahibi yapacağız"

"ÖTV’yi kaldıracağız" çıkışının ardından başka partilerin de bunu dile getirmeye başladıklarını svunan Baş, "Ben gerçekten kaldıracağım. Herkese ev vereceğiz, bunlar vaat değil. Bir evin maliyeti bugünün şartlarında 150-160 bin TL. Devletin kocaman arazileri var. Devlet binaları dikse, vatandaşa da ‘20 yıl faizsiz geri ödemeyle birlikte seni ev sahibi yapıyorum’ dese bu devlete ne olur? Hiçbir şey olmaz" şeklinde konuştu.

Emeklilik yaşını da düşüreceklerini kaydeden BTP lideri, "Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının en önemli vazifesi nedir? Türkiye Cumhuriyeti’ne fayda sağlamaktır. Peki Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük faydası nedir, en büyük kaynağı nedir? Bu gençlerdir. Bu genci yetiştiren baba, 45’ine 50’sine geldi mi emekli olacak. Daha çalışacak, üretecek hiçbir şeye gerek yok. Peki niye biz bunu 60’ına, 70’ine kadar çalıştırmaya gayret ediyoruz?" dedi.

"500 liralık 1000 liralık banknotlar basacaklar"

Türk lirasındaki değer kaybına dikkat çeken Baş, "Şu anda 500 lira ve 1.000 lira banknotları basmak zorundalar artık. Çünkü paranın alım gücü bitti. Cebine bir tomar 200 lirayı koyup markete gidiyorsun, haftalık alışveriş yapıyorsun. Türk lirasına bu kadar büyük bir suikast, Türk tarihinin hiçbir döneminde yapılmadı. Son araştırmalarım neticesinde geldiğim kanaat, yılbaşından sonra 500 lira, 1.000 lira banknotlar da geliyor. ‘Başkan demişti’ dersiniz. Bunların başka yapacağı da hiçbir şey yok" diye konuştu.

"İtibar sarayla olmaz"

İktidar için, "Bunlar cimri; vermez, veremez. Öyle bir dünyaları yok" diyen BTP lideri, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim derdimiz size vermek. Vatandaş güçlensin. ‘İtibardan tasarruf olmaz’ diyorlar. Neydi itibar? İtibar, vatandaşın alım gücüydü. Vatandaşın, yurtdışına gittiğinde diğer ülke milletlerine kendi alım güçlerini gösterebilme gücüydü. Evet, itibardan tasarruf olmaz ama itibar saraylarla olmaz. İtibar, buradaki vatandaşla olur"