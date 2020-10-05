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  4. 05 Ekim 2020 17:30

İbrahim Kalın'dan Macron'a sert yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'İslam krizde' iddiası, İslam karşıtlığını ve düşmanlığını körükleyen tahrikkar ve tehlikeli bir ifadedir" dedi.

İbrahim Kalın'dan Macron'a sert yanıt
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'daki hesabından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sözlerine yanıt verdi. Sözcü Kalın, açıklamasında, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'İslam krizde' iddiası, İslam karşıtlığını ve düşmanlığını körükleyen tahrikkar ve tehlikeli bir ifadedir. Fransa'nın kendi hataları ve maceraları için İslamı ve Müslümanları günah keçisi yapmaya çalışmak bir akıl tutulmasıdır" dedi.

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