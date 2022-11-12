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''İktidara geldiğimizde LGBT-İ derneklerini kapatacağız''

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Buket Aydın’ın programına konuk olan Yeniden Refah Partisinin Başkanı Fatih Erbakan “İktidara geldiğimizde LGBT-i derneklerini kapatacağız” dedi.

Buket Aydın ile Yüz Yüze programına konuk olan Fatih Erbakan iktidara geldiklerinde dernekleri kapatacaklarını söyledi.

LGBT ile ilgili açıklamalar yapan Erbakan, “LGBT derneklerini kapatacağız tabii. Bunu açık bir şekilde söylüyorum. Bu bütün dinlerde yasaklanmış bir sapkınlıktır” diye devam etti.

Etiketler LGBT-İ fatih erbakan yeniden refah partisi buket aydın
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