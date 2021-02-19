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  4. 19 Şubat 2021 21:02

İletişim Başkanı Altun, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin ile bir araya geldi.

İletişim Başkanı Altun, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi ile görüştü
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Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Sayın Liu Shaobin ile İletişim Başkanlığımızda bir araya geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın Çinli mevkidaşına yönelik mesajlarını Sayın Shaobin'e ilettik, Kovid-19 aşısı konusundaki iş birliğimiz başta olmak üzere ikili ilişkilerimizi ele aldık."

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