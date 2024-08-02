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İmamoğlu, İsrailli bakana ağzının payını verdi: Elinde çocuk kanı olandan öğrenecek değiliz

İmamoğlu, İsrailli bakana ağzının payını verdi: Elinde çocuk kanı olandan öğrenecek değiliz
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İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığı paylaşımda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu etiketleyerek, ''Her şeyin güzel olacağı günler için umut edelim'' ifadelerini kullandı. İBB Başkanı İmamoğlu ise, ''Elinde çocuk kanı olanlardan öğrenecek değiliz'' yanıtını verdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından Türkçe olarak yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu etiketledi. 

Katz paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 

"Recep Tayyip Erdoğan, tüm özgür dünyanın duruşuna karşı, sadece Hamas'ın katillerine ve tecavüzcülerine verdiği destek uğruna Türkiye'yi bir diktatörlüğe dönüştürüyor.

Türkiye'de 57 milyon kullanıcısı olan Instagram'ı engelliyor, İsrailli bir atlet bir Türk atleti yendi diye spor yayınlarını kesiyor, Türkiye'nin askeri ihtilaf içinde olmadığı demokratik bir ülkeyi işgal etmekle tehdit ediyor ve ticari ilişkileri keserek Türk ihracatçılarına yıllık 6 milyar dolar zarar veriyor.

Erdoğan, bilimsel, kültürel, teknolojik ve ekonomik kabiliyetlere sahip bir Türk devletini alıp yok ediyor, ilerici ve müreffeh bir Türkiye inşa eden Atatürk'ün mirasını ortadan kaldırıyor."

İmamoğlu'nu etiketledi: ''Her şeyin güzel olacağı günleri umut edelim''

İsrailli bakanın paylaşımının sonunda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu etiketleyerek, "Her şeyin güzel olacağı günler için umut edelim" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

İmamoğlu'ndan sert yanıt

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bu paylaşıma sert yanıt geldi. X hesabından İsrailli bakanın paylaşımını alıntılayan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı’na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum.

Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz.

Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman."

Etiketler İsrail dışişleri bakanı yisrael katz ekrem imamoğlu
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