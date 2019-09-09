İmamoğlu'ndan AK Partili Göksu'ya ''Tayfun Kahraman'' yanıtı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'na atanan Tayfun Kahraman'a, "Terör örgütlerinin paçavrasının altında gaz maskesiyle beraber havaalanı dursun, boğaz köprüsü dursun diyen bir kişi bu şehrin neresini dönüştürecek?" sözlerine, "Karakterine ve kişiliğine kefilim. Ona söver gibi hakarette bulunmanızı yadırgıyorum. Geçmişte çok övdüğünüz insanlarda yanıldığınız gibi şimdi de çok sövdüğünüz insanda yanılacaksınız" diye yanıt verdi.