  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 09 Eylül 2019 14:03

İmamoğlu'ndan AK Partili Göksu'ya ''Tayfun Kahraman'' yanıtı

23 Haziran seçiminin ardından Ekrem İmamoğlu başkanlığında toplanan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, tatilin ardından aylık toplantılara başladı. İmamoğlu AK Partili Göksu'nun Tayfun Kahraman hakkındaki sözlerine yanıt verdi.

İmamoğlu'ndan AK Partili Göksu'ya ''Tayfun Kahraman'' yanıtı
A+ A-

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'na atanan Tayfun Kahraman'a, "Terör örgütlerinin paçavrasının altında gaz maskesiyle beraber havaalanı dursun, boğaz köprüsü dursun diyen bir kişi bu şehrin neresini dönüştürecek?" sözlerine, "Karakterine ve kişiliğine kefilim. Ona söver gibi hakarette bulunmanızı yadırgıyorum. Geçmişte çok övdüğünüz insanlarda yanıldığınız gibi şimdi de çok sövdüğünüz insanda yanılacaksınız" diye yanıt verdi.

ak parti , karakter , imamoğlu , tayfun kahraman , yanılma
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM