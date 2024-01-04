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İnce ve Özel görüştü: Aday yok, kaygı var!

İnce ve Özel görüştü: Aday yok, kaygı var!
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CHP lideri Özgür Özel ile Memleket Partisi lideri Muharrem İnce arasında bugün gerçekleşen yerel seçim zirvesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında CHP lideri Özel'den dikkat çeken açıklama.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'le görüştü. CHP lideri Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel ile Gül Çiftci eşlik etti. İki liderin görüşmede yerel seçimler ve İnce'nin ifadesiyle 'memleket meseleleri' görüşüldüğü öğrenildi. HaberTürk'te yer alan bilgilere göre, görüşme talebinin Muharrem İnce’den gittiği aktarıldı.

'Yerel seçim için de kaygılarımızı dile getirdik'

CHP Genel Merkezi'nde saat 10.00'da gerçekleşen görüşme sonrasında Muharrem İnce açıklamalarda bulundu. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Yeni seçilen Özgür Özel'e başarı dileklerimizi iletmek için geldik. Memleket meseleleri için değerlendirmelerde bulunduk. Yerel seçim için de kaygılarımızı dile getirdik. Bu memleketin mülkiyesi adliyesi ele geçirilmiş durumda, yargı işlemiyor. Türkiye'de yargı adalet dağıtmıyor. Döviz zorla orada tutuluyor. Bu tablo memleketin geleceği açısından bizi ürkütüyor. Meclis çoğunluğunu ele geçiren bir iktidar var, bu psikolojik üstünlükle seçime giriyor. CHP, amiral gemisidir. Özgür Özel'e görüşlerimizi aktardık." ifadelerini kullandı.

Etiketler chp memleket partisi muharrem ince özgür özel kaygı yerel seçim seçim görüşme
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