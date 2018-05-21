İşte İYİ Parti’nin 24 Haziran için milletvekili aday listesi

İYİ Parti'de 24 Haziran seçimlerinde milletvekili olmak için sandık yarışına girecek 600 isim belli oldu. Liste, Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildi.



İYİ PARTİ İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI

Tuba Alaylı, Cenk Muradoğlu, Emir Abbas Gürbüz, Mesut Sivri, Kemal Faruk Aysu, Mehmet Okan Oğuz, Mehmet Uğur Özyetgin, Ahmet Kemal Şan, Aysel Çarıkçılar, Nazmi Karabulut, Onur Hanlıoğlu, Ayberk Yüksel, Nazlı Elif Gökdemir, Osman Alper Tunga Hepgür, Mustafa Koray Yücel.

İYİ PARTİ İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI

Furkan Kucur, Bahtiyar Kurt, Mehmet Aslan, Ayşe Taciser, Ülkü Levent, Muammer Demirci.

İYİ PARTİ İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI

Nazlı Ece İşbaşaran, Ali Deveci, Kürşat Özer, Zahide Söğüt, Ali Kıdık, Eser Bozkaya, Aziz Murat Hatipağaoğlu

ADANA



Süleyman Girmen, Hülya Akköz, Mehmet Tüfekli, İsmail Koncuk, Ali Aydın, Hüseyin Yıldırım, Hamza Gültekin, Fatih Bulut, Hacı Abdurrahman Karaca, Nihal Ağca, Eren Özer.

AFYONKARAHİSAR



Mustafa Baştuğ, Murat Yıldırımer.

ANKARA-1

Eren Yakışır, Canan Çakır, Cem Eray Bozdemir, Duran Azgın, Ece Özen Akan, Duran Azgın, Özgür Toprakcı, Huri Melek Cerit, Müjgan Çetindağ Schlammer, Ayhan Çelik, Kadir Özçelik, Aybars Öztuna, Yaşar Akkuş, Nihat Babaözü, Hatice Şap, Feyza Çerçioğlu, Üçler Uğurlu.

ANKARA-2

Ömer Sağlam, Cevdet Vural.

ANKARA-3

Ramazan Bingöl, Umutcan Günerkaya, Mehmet Ali Şahin, Serdar Sargın, Cengiz Uçak, Fahir Çilingir, Mustafa İnanlı, Figen Şahin.

Antalya

Mehmet Tahir Oruç, Nuri Tetik, Rıdvan Yıldız, Cahit Kocabeyoğlu, Hasan Kubilay Yayla, Musa Ertuğan, Yakup Cem Çınar, Yavuz Büyügebiz.

Ardahan

Levent Pehlivan.

Aydın

Ahmet Ertürk, Ali Küpelioğlu, Atilla Avlayıcı, Aydın Adnan Sezgin, Betül Akçanal, Buket Saran, Can Ataş, Emrah Kaplan, Fevzi Köse, Gülcan Toprak, Halil İbrahim Aktemur, Hakan Hilmi Yaman, Haldun Türkşen, Hamit Uçman, Mehmet Baldır, Mehmet Onursal, Mehmet Reşat Taşdemir, Mehmet Yavuz, Müesser Özer, Nurhayat Bilgili, Orhun Çetin, Ömer Saruhan Gedik, Pınar Öncer, Rabia Kahve, Recep Çalışkan, Semra Yücel, Süleyman Demirci, Şule Tuntaş, Volkan Güleç, Galip Keçelioğlu, Zahide İmer.

Balıkesir

Ramazan Akkuş.

Bitlis

Yusuf Deniz.

Bolu

Celal Yavuz, Yakup Balveren.

Burdur

Hasan Uçar.

Bursa

1 Abdullah Alagöz.

2 Kemal Kaya, Muzaffer Yosmaoğlu, Muhammed Ali Hamit.

Çankırı

Hamide Ayla Pett.

Çorum

Sinem Sarı, Hatice Çolak, Sefer Yılmaz

Denizli

Necmettin Karabacakoğlu

Elazığ

Abdulvahap Erdem, Mehmet Hanifi Aksu, Tuba Karvar, Abdulkerim Eflatun.

Eskişehir

Ebru Servi.

Gaziantep

Nermin Tuzcu, Oğuz Hocaoğlu, Ünver Bülent Gökseven, Tuğba Abacı, Mehmet Tiryaki, Lina Ocak, Tibet Ekinci.

Hatay

İlker Çalışkan, Sakine Okur Kızgın.

Iğdır

Gündüz Güneş.

İzmir -1

Adnan Selvi.

İzmir -2

Vedat Uğur, Eshat Vuruşkan, Aysel Çeken, Mehmet Kamil Ergenekon, Erhan Atlı, Ömer Mustafa Özal, Dilek Köktaş.

Kahramanmaraş

Arif Zeki Akat, Ömer Furkan Dağ, Rıfat Bolat.

Karabük

Mehmet Yüksel.

Kars

Sultanali Yıldız.

Kayseri

Ferdane Özdemir.

Kırıkkale

Bülent Şükrü Altınışık

Konya

Mevlüt Arslan, Şakir Berber.

Kütahya

Sinan Aşan.

Malatya

Sahra Karahan Erguvan.

Manisa

Şahap Yaralı.

Mardin

Hakan Erdem.

Mersin

Ahmet Üner, Gökhan Güven, Ali Rıza Özdeniz, Gürkan Levent Gökçay, Esra Sönmez, Serhan Poyraz.

Muğla

Muhsin Erdem, Nurettin Fatih Dağdelen.

Muş

Zihni Sayan.

Osmaniye

Servet Tosun.