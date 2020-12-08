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  4. 08 Aralık 2020 09:56

İşte MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'un yeni partisi

Cumhur ittifakına yönelik eleştirileri sonrasında MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un, Demokrat Parti’ye geçeceği iddia edildi.

İşte MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'un yeni partisi
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AK Parti'ye yönelik eleştirilerinin ardından MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un yeni partisinin belli olduğu iddia edildi.

DEMOKRAT PARTİ'YE Mİ GEÇİYOR?

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşe yazısında Enginyurt'un Demokrat Parti'ye geçeceğini iddia etti.

"Meclis Genel Kurulu’ndaki aritmetik dağılım değişecek" ifadelerini kullanan Sarıkaya, başka isimlerin de diğer partilere katılabileceğini belirtti.

 

Muharrem Sarıkaya'nın yazısının tamamı için...

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