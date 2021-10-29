İttifak hamlesi mi? Erdoğan'dan Davutoğlu'na sürpriz davet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Atatürk Kültür Merkezi'nin açılış törenine Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu da davet ettiği öğrenildi.

Taksim'de 2008 yılından beri kapalı bulunan Atatürk Kültür Merkezi yıkılarak yerine aynı isimle inşa edilen binanın açılışı bugün yapılıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümünün kutlandığı bugün yapılacak açılış, ilginç bir ilke de sahne olacak.

DAVUTOĞLU'NA SÜRPRİZ DAVET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği Atatürk Kültür Merkezi açılış törenine Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da resmi olarak davet edildi.

DAVETE SELÇUK ÖZDAĞ KATILACAK

Karar gazetesinin haberine göre davete Genel Başkan Ahmet Davutoğlu yerine Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ katılacak.

Öte yandan Gelecek Partisi'nin kurulduktan sonra ilk kez bir resmi davete çağırılması, “Erdoğan ittifakı genişletmek mi istiyor” yorumlarına neden oldu.

“BAYRAMLAŞMALARA BİLE DAVET ETMİYORDU”

Odatv'ye konuşan Özdağ, “AK Parti bayramlaşmalara bile davet etmiyordu. İki yıldan sonra bu ilk” diye belirtti.

Ahmet Davutoğlu’nun açılışa neden katılmayacağı sorusuna da yanıt veren Özdağ, “Bu konu Başkanlık Kurulunda kararlaştırıldı. Sayın genel başkan da benim katılmamı uygun gördü. Zaten kendisi daha önce ufak bir asansör kazası geçirmişti. O yüzden bu tür davetlerde yer alması sağlığı açısından şimdilik uygun görülmüyor” dedi.

“BİZE DE İLGİNÇ GELDİ”

Gelecek Partisi’nin açılışa Selçuk Özdağ’ın katılacağını bildirmesinden sonra Turizm Bakanlığı’nın önce kabul ettiğini ardından da “Davetiye kişiye özel o yüzden Sayın Ahmet Davutoğlu’nun katılması gerekiyor” şeklinde yanıt verildiği öğrenildi.

Bu duruma da açıklık getiren Özdağ, “Turizm Bakanlığı daha sonra arayarak davete benim katılabileceğimi bildirdi. Ben de partimi temsilen AKM açılışına katılacağım” dedi.

Haberde, “Bu daveti nasıl yorumladınız” sorusuna ise “Başkanlık Kurulu’nda gündeme geldi bu davet. Bize de ilginç geldi” diye yanıt verildiği ifade edildi.

“Bundan sonrası için Cumhur İttifakı ile bir temas olur mu?” sorusuna da yanıt veren Özdağ, “Biz parlamenter sistemi savunuyoruz. Hangi parti bu sistemi tartışacak ve bunun üzerine konuşacaksa oturur değerlendiririz” ifadelerini kullandı.