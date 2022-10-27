  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. İYİ Parti, BTP'yi Millet İttifakı'na davet etti

İYİ Parti, BTP'yi Millet İttifakı'na davet etti

İYİ Parti, BTP'yi Millet İttifakı'na davet etti
Güncelleme:

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) lideri Hüseyin Baş'ın ''ittifak'' çağrısına yanıt verdi. Zorlu, ''Başkanımız Meral Akşener ve İYİ Partimiz sizleri Millet İttifakı’nda görmekten mutluluk duyacaktır'' dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, dün FOX TV'de İlker Karagöz’ün sunduğu ‘Çalar Saat’ programına katılan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın "Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz” ifadeleri sonrası bir açıklamada bulundu. Zorlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları aktardı:

"Sayın Hüseyin Baş, görülmektedir ki kaygılarımızın ve hassasiyetimizin ortaklığı milletimizin geleceği için yegane buluşma noktamızdır. Büyük Türkiye idealine inanmış Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İYi Partimiz sizleri Millet İttifakı’nda görmekten mutluluk duyacaktır."

HÜSEYİN BAŞ'TAN MİLLET İTTİFAKI AÇIKLAMASI
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, katıldığı televizyon programında Millet İttifakı'na katılma isteklerini olduğu belirtmişti. Baş, programda şunları söyledi:

"Sosyal tabandan, sosyal medyadan, halktan sürekli olarak duyduğum bir şey olduğu için söylüyorum: Millet İttifakı’na katıl. Bakın, Millet İttifakı’nın içinde olmamak benim bir tercihim değil. “Parti kadroları olarak Millet İttifakı'na destek veririz, içinde oluruz. Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz. Almıyorlarsa da bunu açıklasınlar. Çünkü bunu milletimiz istiyor, bunu vatandaş istiyor. Bunu Millet İttifakı, altılı masa üyeleri değerlendirsinler.”

Hüseyin Baş: ''BTP’yi Millet İttifakı’na alsınlar, yoksa nedenini açıklasınlar''Hüseyin Baş: ''BTP’yi Millet İttifakı’na alsınlar, yoksa nedenini açıklasınlar''Politika

 

Etiketler iyi parti hüseyin baş bağımsız türkiye partisi millet ittifakı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'de bir ilk! Milyoner baba çocuklarından kaçtı, DNA testinden kaçamadı
Genç kıza tacize meydan dayağı
Dünya Sağlık Örgütü yeni tehdidin adını açıkladı: ''Ölümcül mantarlar''
AK Partili Mahir Ünal'ın sözleri Erdoğan'ı da kızdırdı
İstanbul'da korkutan çatlaklar! Vatandaş diken üstünde
Bayılan kadına feci dayak! Görüntüler infial yarattı
Piyasalar yine karıştı! Dolar durdu, Euro rekor kırdı
Okula başlama yaşı yine değişiyor! Zorunlu olacak
İstanbul'da alevli gece! 5 binaya sıçradı
Fatih Portakal seçimin tarihini açıkladı: ''Kimselere randevu vermeyin''