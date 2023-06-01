İYİ Parti ittifak masasından kalktı: Seçim bitti, ittifak bitti

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, “Seçim bittiğinde ittifak durumu ortadan kalkar. 28 Mayıs tarihi itibariyle seçim ittifakı bitmiştir” diye konuştu.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, 28 Mayıs’tan sonra partiler arasında ittifakların sonra erdiğini söyledi. Poyraz, yapılan ittifakın seçim ittifakı olduğunu ekledi. Sözcü TV’ye konuk olan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz şu ifadeleri kullandı:

“İlk ittifak modeli 2018 yılında yapılan Cumhur İttifakı’dır. 2019 yılında sadece İYİ Parti ve CHP arasında yapıldı. Sonrasında 6 parti arasında Millet İttifakı oluştu. Tüm ittifaklar seçim ittifakıdır. Seçim bittiğinde ittifak durumu ortadan kalkar. 28 Mayıs’a kadar mücadele verildi. 28 Mayıs tarihi itibariyle seçim ittifakı bitmiştir. Tanımlar doğru kurulmalı. Bu Cumhur İttifakı için de geçerli. Cumhur İttifakı da bitmiştir. Eğer şimdi devam edilirse bunun adı koalisyon olur.”

İYİ Partili Paçacı: ''Gündemde iş birliği yapacak konu yok''

14 Mayıs'ta yapılan 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından mazbatasını alan milletvekilleri, TBMM'de kayıt işlemlerini sürdürüyor. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, Mecliste kaydını yaptırdı. Paçacı, yeni dönemde Meclis'in daha aktif çalışmasını temenni ettiğini söyledi. Paçacı, Türkiye'de bulunan sığınmacılarla ilgili soru üzerine, "Sığınmacılar Türkiye'nin çok önemli bir problemi haline geldi ve bugünkü nüfusa bakarsak önümüzdeki dönem itibarıyla Türkiye'de milli güvenlik sorunu haline gelebilirler, zaten ekonomik sorun olarak ortada. Dolayısıyla Türkiye, kısa süre içerisinde sığınmacılar meselesini çözmelidir. Doğrusu, onları vatanlarına iade etmektir. Ancak bunu yaparken de ilgili ülkelerle konuşup, ortak bir mutabakatla, insan haklarına da uygun tarzda bir çözümle yurtlarına göndermek en doğrusu olacaktır" diye konuştu.

Paçacı, İYİ Parti'nin Millet İttifakı içindeki geleceğine yönelik soruya da "İttifak dediğiniz şey bir iş birliğidir. Bundan sonraki süreçte doğal olarak muhalefet partileri kendi içerisinde bir iş birliği içerisine girerler. Bunun adına 'ittifak' da diyebilirsiniz, 'iş birliği' de diyebilirsiniz; ama şu an itibarıyla gündemde iş birliği yapacak herhangi bir konu söz konusu değildir. Ama önümüzdeki dönemlerde buna ihtiyaç duyulursa, yerel seçimler olur, ondan öncesinde bazı yasalarda olur, herhangi bir kıstas koymadan muhalefet partileri kendi içlerinde değerlendirme yaparlar. Şu anda herhangi bir iş birliğini gerektirecek konu yok; ancak olduğunda göreceğiz. Yerel seçimlere 10 ay var, 10 ay çok uzun bir süre" yanıtını verdi.