  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. İYİ Parti yerel seçim kararını verdi

İYİ Parti yerel seçim kararını verdi

İYİ Parti yerel seçim kararını verdi
Güncelleme:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara ve İstanbul dahil ‘prensipte uzlaşılmayan her yerde’ aday çıkaracaklarını söyledi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, düzenlediği basın toplantısında yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul için aday gösterip göstermeme konusunda, “Kendi adaylarımızı seçimlere dahil edeceğiz. Bu sürecin planlaması ve uygulaması üzerinde çalışıyoruz” demişti.

 Bu sözler İYİ Parti’nin seçimlerden sonra sonlandırılan millet ittifakına karşı aday çıkaracağının sinyalini verdi. Ancak gazeteci Fatih Altaylı’ya konuşan Akşener, ortak adaylara kapalı olmadıklarını belirterek, ‘prensiplere’ dikkat çekti.

“Ankara ve İstanbul’da yerel seçimlere kendi adaylarınızla girecekmişsiniz, doğru mu?” sorusuna şu yanıtı verdi:

Kürşad beyi (Prof. Kürşad Zorlu) tanırsınız. Bu, onun temkinli üslubudur. Tedbiren böyle bir şey söylemeyi uygun görmüştür.

Yerel seçimde ittifak zaten yok. Aday isimleri üzerinde anlaşmalar, uzlaşmalar olabilir. Şu an için de ortada üzerinde konuşulacak, uzlaşılacak isimler olmadığı için Kürşad Bey de bizim kendi adayımızı çıkaracağımızı söylemiştir. 

Prensip olarak uzlaşamadığımız her yerde adayımızı çıkarırız. Ortak adaylara kapalı değiliz ama bu her halükarda destekleriz anlamına da gelmez.

Etiketler iyi parti yerel seçim aday belediye başkanı adayı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti ve MHP’nin yerel seçim planı belli oldu
Yaşayan Nostradamus Athos Salome 2024 yılı kehanetini açıkladı
Ay'ın en büyük ve en parlak hali: Mavi Ay böyle görüntülendi
Ömer dizisine 4 isim daha katıldı
HÜDA PAR lideri anadilde eğitim için Anayasa değişikliği istedi
Meteoroloji uyardı... Önce en sıcak gün ardından yağmur!
Kabı kacağı hazırlayın! İstanbul'da su kesintisi kapıda
Sabancı çiftine dikkat çeken ziyaret
İşte Atatürk’ün çizimiyle Büyük taarruz
Afra Saraçoğlu yine çok cesur! Sütyensiz pozunu paylaştı