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İYİ Parti'de bir üst düzey istifa daha

İYİ Parti'de bir üst düzey istifa daha
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İYİ Parti'nin kurucu isimlerinden 27. Dönem Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, partisinden istifa etti.

31 Mart yerel seçimleri sonrası art arda istifaların yaşandığı İYİ Parti'de kurucu isimlerinden 27. Dönem Erzurum Milletvekili Naci Cinisli de partisinden istifa ettiğini sosyal medya platformu X hesabından duyurdu.

Cinisli, şu sözlerle istifa etti:

"Hayatımda aileme onurla miras bırakacağım en anlamlı ünvan, Cumhuriyet tarihinin en baskıcı zamanında binlerce vatanseverin büyük emekleri olan, milyonlarca vatandaşımızın desteğini ve güvenini kazanmış İYİ Parti‘mizin kuruculuğudur.

Bugün ise maalesef Sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu Bey’in şahsından bağımsız olarak partimin büyüme isteğine, ülküsüne, politik niyetine ve hedefine kefil olamıyorum.

Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti’mden büyük üzüntüyle istifa ettiğimi bilgilerinize sunarım.

Tüm değerli partili kardeşlerime, oylarıyla beni şereflendiren Erzurumlu kıymetli hemşehrilerime, Türkiye’nin her yerinden içten ilgilerini hiçbir zaman esirgemeyen aziz vatandaşlarıma gönülden şükranlarımı sunarım.

Ülke hepimizin. Allah’a emanet olun."

 

Etiketler Naci Cinisli iyi parti istifa iyi parti'de istifa
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