İYİ Parti'de değişim çıkışı: Taleplerimiz dikkate alınmazsa yeni bir genel başkan ile...

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyeleri Ethem Baykal, İsmet Koçak, Adil Erkoç ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Arzum Önşen, "Ortak Akıl Platformu" kurulduğunu açıkladı.

İYİ Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Etkem Baykal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ortak Akıl Platformu kurulduğunu duyurdu. Baykal paylaşımında "Taleplerin muhataplarınca dikkate alınacağını ummaktayız. Dikkate alınmaması halinde, önümüzdeki kongrede partimizin kuruluş ilkelerimize bağlı yeni bir kadro ve genel başkan adayı ile yola devam edeceğimizi Türk milletine saygı ile duyururuz." ifadelerine yer verdi.

Twitter'dan paylaşılan 2 sayfalık açıklamada, İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyesi Ethem Baykal’ın yanı sıra Genel İdare Kurulu üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen’in, Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu üyesi İsmet Koçak’ın ve Kurucular Kurulu üyesi Adil Erkoç’un isimleri “Ortak Akıl Platformu Tanıtım Kurulu” sıfatıyla yer aldı.

Avukat Ethem Baykal'ın Twitter hesabından paylaşılan metin şöyle:

BASIN DUYURUSU

İyi Parti'nin yanlışlarına dur demek, Parti içi demokrasiyi güçlendirmek ve hesap verilebilir bir yönetim sağlamakiçin ORTAK AKIL PLATFORMU KURULMUŞTUR.

ORTAK AKIL PLATFORMUNEDEN KURULDU, AMACI NEDİR, KİMLERDEN OLUŞUR?

İyi Parti, Türkiye'yi 21 yıldır yöneten tek adam rejimine son vermek, daha demokratik ve müreffeh bir Türkiye umutlarını yeşertmek, hukukun üstünlüğünü sağlamak, tökezleyen demokrasimizi dünya standartlarına çıkarmak, parti içi demokrasi kültürünü oluşturmak, adil, eşitlikçi ve güçlü bir Türkiye yaratabilmek için kuruldu.

Büyük umutlarla, emeklerle ve mücadelelerle kurduğumuz İyi Partimiz,son genel seçimlerindebaşarısız olmuş, tabanda ve halkta hayal kırıklığı yaratmıştır.İYİ Parti'nin ortak akıl, istişare, parti içi demokrasi ve teşkilatlara değer vererek yönetilmesi gerektiğinin hep altını çizdik. Partileri ayakta tutan, lider sultasına bağlı dar kadrolu oligarşik yapılar değil, partiye emek ve gönül vermiş emekçi teşkilatlar ve sahada çalışanlardır. Bizim partimizde, nepotizme, (aile bireyleri) yandaşlığa, hukuksuzluğa, haksızlığa, kirli ticari ilişkilere, adaletsizliğe, lider sultasina, oligarşik dar kadrolu yönetime, Türk Milliyetçiliğinden uzaklaşmaya ve ideolojik karışıklığa yer olmayacaktı.

Partimizin kurucu iradesinden uzaklaşıldığının görülmesi üzerine, İYİ PARTİ KURUCULAR KURULU ÜYELERİ, GİK-MDK-YİK ÜYELERİ, İL-İLÇE TEŞKİLATLARI VE PARTİYE GÖNÜL VERMİŞ ÜYELER olarak, yukarıda belirtilen siyaseten yanlışların önünü kesmek amacı ile Ortak Akıl Platformu'nu ivedi biçimde kurduk. Amacımız, parti tüzüğümüzü daha işlevsel hale getirerek, parti içi demokrasiyi hâkim kılmak ve iktidar olmaktır.

İYİ PARTİ'DE ELEŞTİRİLERİMİZ NELERDİR?

İDEOLOJİK DURUŞ

-Partinin kurucu iradesi olan Türk Milliyetçiliği söylemi desteklenmeli ve Türk Milliyetçilerinin yönetim kadrolarından tasviye edilmesi durdurulmalıdır.

-Halkta karşılığını bulmayan, partimizin oy kaybına neden olan başarısız ittifak ve altılı masa sürecinin mimarları kamuoyu önünde hesap vermelidir.

-İyi Parti, iktidarla gizli mahfillerde kapı arkası siyaseti yaparak herhangi çıkar ilişki kurmamalıdır.

ORTAK AKIL VE İSTİŞARE KÜLTÜRÜ

-Genel Başkan, tüm yetkileri (Gençlik Kolları, Teşkilat Başkanlığı vb.) kendinde toplamak yerine bu görevleri liyakatli ve partiye emek vermişehil kişilere bırakmalıdır.

-Partinin karar alma mekanizmaları, lider etrafında örgütlenen küçük bir azınlık ile

değil, partinin yetkili kurumlarıyla çalıştırılmalıdır.

-İktidar kanadını en çok eleştirdiğimiz etik olmayan gizli-saklı akçeli işler partiden uzaklaştırılmalı ve daha şeffaf bir bütçe politikası izlenmelidir.

LİDER VİZYONU

- Genel Başkanın süresi, tüzükte belirtilen üç dönem kuralına sadık kalınarak korunmalıdır.

-Genel Başkan, yetkili kurum seçimlerine şaibe karıştırılmasını engellemeli, delegenin iradesine saygı duyarak demokratik bir seçim gerçekleştirilmesini sağlamalıdır.

-Genel Başkan, akraba ve yakınlarını ön plana çıkarmamalı, önemli görevlere ve finans ilişkilerine bu isimleri getirmemelidir.

-Partide aday belirleme süreci, hâkim teminatı altında ön seçimle yapılmalıdır. Genel başkan ön seçim sonuç sonuçlarına saygı duymalıdır.

-Genel Başkan, vekil adaylığı sıralamasındaakçeli ilişkilerin yürütüldüğü iddiasına açıklık

getirmelidir. Bu iddialarda adı geçen partililerden Genel İdare Kurulu'nda hesap sormalıdır.

- Partimizin demokratikleşmesi ve yönetimde şeffaflık için yapılacak Tüzük değişikliğinde; "Milletvekili Adaylarının, Belediye Başkanlığı Adaylarının, Belediye Meclis Üyeliklerinin belirlenmesi,Genel İdare Kurulu onayı ile açıklanır."maddesini tüzüğe eklenmelidir.

-Parti tüzüğünde belirtildiği biçimde, gelir-gider bütçe kalemleri şeffaf biçimde paylaşılmalıdır.

CEMAAT VE GRUPLARA KARŞI DİRENÇ

- Partinin kurucu iradesi ve tüzüğünde, terörörgütlerinin ve grupların parti içinesızmalarına karşın önlem alınması gerektiği yer almaktır. Zamanla bazı örgütlerin partiye sızdığı iddiaları gündeme gelmektedir. Bu örgütlerlemücadele edilmesi ve bu iddialar ile anılan isimlerin Partimizden derhal uzaklaştırılması hayatidir.

-Bazı Parti yöneticileri ve yetkilileri hakkında "terör örgütü üyesi olmak ve kara para aklamak, borsa dolandırıcılığı vb." hususlarında soruşturma dosyalarıolduğu, bu dosyaların bazılarında da gizlilik kararı bulunduğu iddialarıkafalarda soru işareti doğurmakta ve tabanımızda rahatsızlığa neden olmaktadır. Hakkında bu iddialar olan yöneticilerin ve kişilerin tespiti ve aklanıncaya kadar üyeliklerinin askıya alınarak veaklanmasına dair kararlarında Kamuoyu ile paylaşılarak yol yürünmesi gerekmektedir.

ORTAK AKIL PLATFORMU OLARAK TALEPLERİMİZ

Parti mahremiyeti gereği yukarıda sadece bir kısmı dile getirilen, İyi Parti'nin yanlışlarının bu yönetim ile çözülmeyeceği görülmüştür. Tüm bu yanlışlara susmak, inançlarımıza, ideolojimize, Türk Milliyetçiliğine ve en önemlisi kuruluş amacındaki değerleri ile İyi Parti'ye haksızlık olacaktır.

SONUÇ

Kamuoyu ile paylaştığımız bu taleplerimizin muhataplarınca dikkate alınacağını ummaktayız. Hayati öneme sahip bu taleplerin dikkate alınmaması halinde, önümüzdeki kongrede partimizin kuruluş ilkelerimize bağlı yeni bir KADRO ve GENEL BAŞKAN adayı ile yola devam edeceğimizi TÜRK milletine saygı ile duyururuz.

ORTAK AKIL PLATFORMU TANITIM KURULU

Ethem Baykal / İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Merkez Disiplin Kurulu Başkanı / Ortak Akıl Platform Sözcüsü / 05322112224

Arzu Önşen / İyi Parti Genel İdare Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı

İsmet Koçak / İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Genel İdare Kurulu Üyesi

Adil Erkoç / İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi