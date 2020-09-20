İYİ Parti'de kurultay günü! Akşener tek aday

İYİ Parti, kendisini 2023 seçimlerine taşıyacak yönetimi belirlemek için toplandı.

İYİ Parti, 2. Olağan Kurultayı Ankara Altınpark'ta toplardı. Pandemi koşulları nedeniyle açık havada ve seyircisiz toplananan kurutlayda 1379 delege, partiyi 2023 seçimlerine taşıyacak yeni yönetimi belirleyecek.

Meral Akşener kurultayda konuşma yaptı.

Akşener'in konuşmasından satır başları...

Türkiye’nin iyi ve cesur evlatları, hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Kurultayımızın ülkemize, milletimizie, bizlere hayırlar getirmesini Cenab-I Hak’tan niyaz ederim. Kurultayımızıa gelemeyen, aklı sizlerde olan dostlarımız var. Anaolu bozkırlarnada kalbi her daim memleket için atanlara selam olsun. Mavi vatanı kucaklayan Ege’ye selam olsun. Trakya’da yolumuza gözleyenlere selam olsun.

Ecdadımızı koynunda saklayan Ani’ye, Ahlat’a Doğu Anadolu’ya selam olsun. Güney Doğu’da iyileri bağrına basan gül yüzlü çilekeşlere selam olsun.

Oğuz Ata'nın , Bilge Kağan’ın torunlarına, Kürşat’ın, Alparslan’ın, torunlarına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarına selam olsun. Biz rahat uyuyalım diye göğsünü siper eden Mehmetçiğe selam olsun. Biz sağlıklı yaşayalım diye mücadele eden cefakar Türk tabiplerine selam olsum.

"PARTİMİZİN KURUCULARI KÜRTLER,ZAZALAR VE TÜRKLERDİR"

İYİ Parti'nin kurucusu işçidir,köylüdür, zalime direnendir. İYİ Parti'nin kurucusu Kürtlerdir, Zazalardır, Türklerdir.