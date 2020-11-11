İYİ Partili Özdağ: İhraç edilirsem adım adım Anadolu'yu dolaşacağım

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti'nin kurulduğu günden bu yana parti içindeki FETÖ'cülerle mücadele ettiğini söyledi. Partiye FETÖ'cülerin sızması konusunda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i birçok kez uyardığını ifade eden Özdağ, "Sayın Akşener şüpheli siyasi-ekonomik-ailevi ve örgütsel ilişkiler ağının ortasında olan ve kurucular kurulu üyesi olmasını engellediğim Buğra Kavuncu'yu önce GİK üyeliğine ve genel başkan yardımcılığına, sonra parti sözcülüğüne taşımıştır. Akşener, Koray Aydın, kara listeye alınan milletvekilleri, üstü örtülü talimat ile çizdirilen ve az oy alması sağlanan Yavuz Ağıralioğlu zarar görmüş ve yara almışken, bir tek GİK'e ve divana 4'er kişi sokan Buğra Kavuncu, kongrede karlı çıkarılmış ve Akşener tarafından kendisinden sonra genel başkanlığa taşınmak istenmiştir" dedi.



BUĞRA KAVUNCU İLE İLGİLİ İDDİALARI

Özdağ, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili iddialarını sürdürerek, "Buğra Kavuncu'yu işadamlığını bırakarak, Türkiye'yi siyaset ile kurtarmaya karar vermiş bir kişi olarak değerlendirmemeliyiz. Buğra Kavuncu; Ruzi Nazar, Ruzi Nazar’ın patronu Duane R. Clarridge, Enver Altaylı ve Altaylı'nın bugünkü bağları çerçevesinde değerlendirilebilir. Buğra Kavuncu’nun babası Orhan Kavuncu da halen hapishanede olan Enver Altaylı'dan 'fikri liderim' diye bahsediyor. Altaylı ise Nazar ve Clarridge konusunda 'Saygıdeğer büyüklerim Ruzi Nazar ve Duane Clarridge'e karşı taşıdığım ahlaki sorumluluğun bilinciyle' diyerek, manevi ilişkisini çok açık bir şekilde ortaya koyuyor" diye konuştu.

'MASADA HDP DE VARMIŞ'

Akşener'in, 2018 genel seçimlerinden önce İYİ Parti'den iki kişiye talimat verdiğini, GİK'ten habersiz CHP, Saadet Partisi ve HDP'liler ile birlikte oturup 4 ay boyunca seçimlerin ikinci tura kalması durumunda açıklanacak bir anayasa hazırlattığını iddia eden Özdağ, "Esasen CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Haziran 2018’de Cumhuriyet gazetesinde verdiği demeçte, Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nun başkanlığında Millet İttifakı üyesi İYİ Parti, CHP ve Saadet Partisi’nin Anayasa taslağının bittiğini açıklamış. Ancak sonradan öğreniyoruz ki masada HDP de varmış. İYİ Parti'nin iki kurucusundan birisi, divan üyesi ve İYİ Parti milletvekili olarak ben bundan tesadüfen haberdar oldum" ifadesini kullandı.



'İYİ PARTİ SİZİN BABANIZIN ÇİFTLİĞİ DEĞİL'

Özdağ, Akşener'e seslenerek, "Sayın Akşener, HDP ile masaya oturmak kabul edilebilir değil. İYİ Parti sizin babanızın çiftliği hiç değil. Böyle bir adımın Türkiye’nin yararına olacağına düşündüyseniz bunu herkesten gizli saklı yapamazsınız. Divanda görüşmeden ve sorumluluğu paylaşmadan İYİ Parti’yi HDP ile masaya oturtamazsınız; ancak bunu yaptınız. İYİ Parti yönetiminden gizlice hazırlıklarına katıldığınız, ortaya çıkınca İYİ Parti milletvekillerine 'yok böyle bir taslak. İbrahim Kaboğlu etki ajanı' dediğiniz taslağı okuyunca bir Türk Milliyetçisi olarak ben utandım. Eminim ki, rahmetli Alparslan Türkeş’in ve rahmetli Muzaffer Özdağ’ın ülküdaşı olan ağabeyiniz rahmetli Nihat Gürer de utanırdı. Keşke bu taslağın varlığı ortaya çıktığı zaman bizimle gerçeği paylaşsaydınız ve bizden özür dileseydiniz. Oysa siz özür dileyecek yerde İbrahim Kaboğlu’na hakaret etmeyi tercih ettiniz. Buna hakkınız yok Sayın Akşener! Dedem, babam ve ben bir aile olarak Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden bu yana bölücüler ile mücadele ediyoruz" dedi.



YENİ ANAYASA HAZIRLIĞI İDDİASI

Partisinin şimdi de AK Parti ile bir anayasa hazırlığı içinde olduğunu iddia eden Özdağ, şunları kaydetti:

"Bu tepkiyi gösteren ve göstermeyen kamuoyunun bilmesi gereken husus, İYİ Parti'den bazı yetkililerin şimdi de yine İYİ Parti yetkili kurullarının bilgisi dışında AK Parti ile yeni bir anayasa üzerinde çalıştığıdır. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Ankara’da katıldığı değişik toplantılarda 6 aydan bu yana AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik’in başkanlığında yeni bir anayasa komisyonunun çalışmalarına katıldığını ifade etmektedir. Meral Akşener, 'TKP ile olur AK Parti ile olmaz' derken nasıl olur da İYİ Parti Genel Sekreteri, İYİ Parti milletvekillerinin bilmediği görüşmelere katılır? İYİ Parti divanının, GİK'inin, milletvekillerinin haberi olmadan HDP ile anayasa yaptığınız gibi şimdi de hiçbir kurumsal onay almadan aynı şeyi AKP ile mi yapıyorsunuz? Bir siyasi parti seçmeni ve toplum önünde savunamayacağı bir şeyi neden gizli gizli yapar?"



'ANADOLU'YU DOLAŞACAĞIM'

Özdağ, partiden ihraç edilmesi gereken kişinin kendisi değil, 2018 seçimlerinde HDP ile şimdi ise AK Parti ile anayasa hazırlığında yer alan kişilerin ihraç edilmesi gerektiğini savundu. Özdağ, "Bu partiden ihraç edilmesi gereken, Türkiye üzerinde etnik nüfus çizimleri yapan Salim Ensarioğlu'dur; partinin yetkili kurullarından izin almadan AK Parti ile yeni bir anayasa taslağı üzerinde hem de bir AK Partili genel başkan yardımcısının başkanlığında yazan AKP emir-komutası altındaki Uğur Poyraz'dır. Bana gelince, ben ihraç edilirsem mahkemeye giderek sonuna kadar demokratik hak ve hukukumu savunacağım. Adım adım Anadolu’yu dolaşarak ülküdaşlarıma ne olduğunu anlatacağım. Türk Milliyetçilerinin, vatanseverlerin bir kez daha aldatılmasını engelleyeceğim" dedi.