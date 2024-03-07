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Kadıköy anketinde Komünist Başkan'ın oy oranı dikkat çekti

Kadıköy anketinde Komünist Başkan'ın oy oranı dikkat çekti
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ALF Araştırma'nın seçim anketi TKP'nin Kadıköy Belediye Başkan adayı olan Türkiye'nin Komünist Başkan olarak tanıdığı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun oy oranını ortaya koydu.

CHP’nin İstanbul’daki kalesinden biri olarak gösterilen Kadıköy ilçesinde ALF Araştırma Şirketi 26 Şubat-2 Mart tarihleri arasında 1700 kişiyle bir anket çalışması yapıp sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Ankete katılanların yüzde 47,7’si CHP adayı Mesut Kösedağı’na oy vereceğini belirtirken, yüzde 20,1’lik kesim ise tercihini Türkiye Komünist Partisi’nin adayı Fatih Mehmet Maçoğlu’ndan yana kullanacağını ifade etti.

Aynı ankette AK Parti’nin adayı Veli Arslan'a yüzde 15,9, İYİ Parti adayı Kübra Dursun'a ise 4,8 oy çıktı.

Fatih Mehmet Maçoğlu, her yerde “Samimi söylüyorum, biz kazanacağız. Yaptığımız çalışmalar da bunu gösteriyor. Sokaklarda, evlerde çok iyi bir oy potansiyelimiz var. Yüzde 38’in üzerinde oy alan kazanır. Biz de yüzde 40 seviyelerindeyiz ve seçimi kazanacağız” ifadelerini kullanmıştı.

İşte Kadıköy anketinden çıkan sonuçlar:

Mesut Kösedağı (CHP): Yüzde 47,7
Fatih Mehmet Maçoğlu (TKP): Yüzde 20,1
Veli Arslan (AK Parti): Yüzde 15,9
Kübra Dursun (İYİ Parti): Yüzde 4,8
Diğer: 4,4
Kararsız: 7,1

ALF Araştırma'nın seçim anketi TKP'nin Kadıköy Belediye Başkan adayı olan Türkiye'nin Komünist Başkan olarak tanıdığı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun oy oranını ortaya koydu.

Etiketler komünist başkan kadıköy belediye başkanlığı son anket anket kadıköy anketi
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