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  4. Kaftancıoğlu'ndan AK Partili vekile sert tepki: ''Paçalarından terbiye akıyor''

Kaftancıoğlu'ndan AK Partili vekile sert tepki: ''Paçalarından terbiye akıyor''

Kaftancıoğlu'ndan AK Partili vekile sert tepki: ''Paçalarından terbiye akıyor''

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in, Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerine "Paçalarından terbiye akıyor bay dilbilimcinin!" sözleriyle tepki gösterdi.

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bu gece, bu ülkenin iyi insanlarına seslenmek istiyorum. Ülkemizin geleceğini siz tayin edeceksiniz, bu haramzadeler değil. Bunlarla selamı sabahı kesin!" notuyla paylaştığı videosunu alıntılayıp "Kullandığın kelimelerin ne anlama geldiğini bilmiyor musun? Terbiyesiz herif!" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise AK Parti Genel Sekreteri Şahin'in, Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerine Twitter'dan yanıt verdi.

"PAÇALARINDAN TERBİYE AKIYOR BAY DİLBİLİMCİNİN!"

Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu'na "Terbiyesiz herif!" sözleriyle hakaret eden AK Parti'li Şahin'e "Çok terbiyeli bi herif! Görmek isterseniz eğer. Hem de Meclis'te. Paçalarından terbiye akıyor bay dilbilimcinin!" tepkini gösterdi.

Etiketler Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Başkanı ak parti
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