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  4. Kaftancıoğlu'ndan ''Bartın'' paylaşımı: ''Soma'da tekme atanın ödüllendirildiği...''

Kaftancıoğlu'ndan ''Bartın'' paylaşımı: ''Soma'da tekme atanın ödüllendirildiği...''

Kaftancıoğlu'ndan ''Bartın'' paylaşımı: ''Soma'da tekme atanın ödüllendirildiği...''

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Bartın'daki maden faciasıyla ilgili mesajında, ''İçimizin yanması iş cinayetinde kaybettiğimiz kardeşlerimizi geri getirmediği gibi yakınlarına da deva olmuyor'' dedi.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yer altında işçilerin çalıştığı sırada yaşanan patlamada 40 işçi hayatını kaybetti. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Amasra'da yaşanan maden faciasına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. 

CHP'li Kaftancıoğlu, Manisa Soma'da 2014’te yaşanan ve 301 madencinin yaşamını yitirdiği maden faciasını protesto eden bir vatandaşı tekmeleyen dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Yerkel'in geçen aylarda Frankfurt Başkonsolosluğu'na Ticaret Ataşesi olarak atandığına atıfta bulundu. 

Kaftancıoğlu, "Soma’da tekme atanın ödüllendirildiği, madenci kardeşlerimizi savunan Av. Can Atalay’ın tutuklu olduğunu düşününce Bartın’a ne diyebiliriz ki? İçimiz yanıyor ayrı. İçimizin yanması iş cinayetinde kaybettiğimiz kardeşlerimizi geri getirmediği gibi yakınlarına da deva olmuyor" ifadelerini kullandı. 

 

Etiketler chp canan kaftancıoğlu bartın
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