  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Kaftancıoğlu’ndan Soylu’ya ''domuz eti'' yanıtı

Kaftancıoğlu’ndan Soylu’ya ''domuz eti'' yanıtı

Kaftancıoğlu’ndan Soylu’ya ''domuz eti'' yanıtı
Güncelleme:

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kendisi için "domuz eti yiyor" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya "Hadi ordan!" diyerek yanıt verdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bir televizyon kanalında kendisi hakkındaki sözlerine sosyal medya hesabından cevap verdi. Kaftancıoğlu, “Haram yemekle meşhur ve FETÖ taktiklerini en iyi bilen(acaba niye?) şahıs utanmadan laf etmiş bir de. Hadi ordan! Ben ve CHP 10 yıl önce 10 ay önce ne söylüyorsak bugün de onu söylüyoruz! Bu ülkede fırsat bulsan Apo’yu çıkaracak tek kişi sensin, terörden beslenen sen ve senin gibiler çünkü” ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir televizyon kanalında kendisi hakkında söylediği “Canan Kaftancıoğlu diyor ki, yani şu domuz eti yemekle meşhur bir arkadaş. Diyor ki, ‘Apo cezasını çekecektir' diyor. Şimdi bu savrulmaya şunu söylerler; buna bukalemun siyaseti derler” şeklindeki ifadelere sosyal medya hesabından cevap verdi.

Canan Kaftancıoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Süleyman Soylu'ya tepki göstererek, bir video da paylaştı.

Kaftancıoğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Haram yemekle meşhur ve FETÖ taktiklerini en iyi bilen(acaba niye?) şahıs utanmadan laf etmiş bir de.

Hadi ordan! Ben ve CHP 10 yıl önce 10 ay önce ne söylüyorsak bugün de onu söylüyoruz! Bu ülkede fırsat bulsan Apo'yu çıkaracak tek kişi sensin, terörden beslenen sen ve senin gibiler çünkü.. CHP'nin ve CB adayımızın savunduğu tek şey hukukun üstünlüğü

Reisine dair söylediklerini ise dünya alem biliyor. Bukalemun bile olamazsın değişik!

Çünkü bizim yolumuzu bir çift mavi göz ışıtıyor.”

Etiketler Canan Kaftancıoğlu hadi oradan süleyman soylu domuz eti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kılıçdaroğlu - Özdağ görüşmesi sonrası ilk açıklama
Dolar kurundan Cumhuriyet tarihi rekoru!
Ağaçtaki tabutları gören gözlerine inanamıyor
Fuat Oktay açıkladı: Nakit avans kısıtlamasının perde arkası
İstanbul'da yaşayanlar için yeni konut kampanyası! Taksitler 7.500 TL'den başlayacak
Trabzon'da ayı kurtarma operasyonu
AK Parti'den Sinan Oğan için dikkat çeken çıkış
Meclis Başkanı Şentop'tan Atatürk'süz 19 Mayıs kutlaması
Ülkücüler ile CHP Gençlik Kolları 19 Mayıs'ta birbirine girdi
İşte yeni Türkiye: Her ilde, her ilçede farklı Dolar kuru