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  4. 10 Temmuz 2020 18:15

Karamollaoğlu: ''Danıştay kararını takdirle karşılıyorum''

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, Danıştay kararını taktirle karşıladığını bildirdi.

Karamollaoğlu: ''Danıştay kararını takdirle karşılıyorum''
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Karamollaoğlu, yaptığı açıklamada, Ayasofya'nın cami olarak ibadete  açılması kararını değerlendirdi.

Ayasofya konusunu gündeme getiren başta merhum başbakanlardan  Necmettin Erbakan olmak üzere yarım asırdır mücadele eden herkese teşekkür  ettiğini belirten Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Ayasofya'nın, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vasiyeti doğrultusunda eski hüviyetine getirilmesi ve cami olarak ibadete açılması yolunda önemli bir merhale olan Danıştay kararını takdirle karşılıyorum. Bu, milletimizin uzun yıllardır var  olan arzusu yönünde alınmış bir karardır."

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