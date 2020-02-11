Kayyumun ilk hamlesi tepki çekti

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan CHP’li Burak Oğuz’un yerine Urla Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Urla Kaymakamı Önder Can’ın ilk icraatı Urla Fotoğraf Sanat Evi’nin kapatarak kiraya vermek oldu.

Birgün gazetesinden Aycan Karadağ'ın haberine göre İzmir Valiliği’nce, CHP’li Burak Oğuz’un yerine Urla Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Urla Kaymakamı Önder Can, 10 yıldır 100’ün üzerinde sergiye ev sahipliği yapan Urla Fotoğraf Sanat Evi’nin kapatılmasına ve ihaleyle kiraya verilmesine karar verdi. Şubat ayı sonunda tüm sergi ve etkinliklerin sona erdirilmesi ya da gösterilecek farklı yerlerde, eğer o yerler uygun ise, faaliyetlerin devam etmesi istendi.

4 senedir gönüllü olarak Urla Fotoğraf Gönüllüleri Derneği tarafından organize edilen sergilerin son bulması, dernek üyeleri ve tüm Urla halkı tarafından tepki ile karşılandı.

FOTOĞRAF İLE MEKÂN ÖZDEŞLEŞMİŞTİ

Urla Fotoğraf Sanat Evi’nin kapatılmasını BirGün’e değerlendiren Urla Fotoğraf Gönüllüleri Derneği Başkanı Selçuk Kayan, şunları ifade etti:

“Biz 4 yıldır belediye adına gönüllü olarak sergi organizasyonları yapıyorduk. Orası bizim işgal ettiğimiz bir yer değil, dernek merkezi olarak kullanmıyoruz. Bizim zaten dernek binamız var. Biz bu karara üzüldük. Bize başka bir yer gösterdiler. Kültür Merkezi’nin koridorunda sergileri açacakmışız. Biz bu kararı kabul etmedik. Önder Bey ile de konuştuk. İkna edemedik. Bu alan yalnız İzmir’in değil tüm ülkeden fotoğrafçının gelip sergisini açtığı bir alan. Ülkede ilk kez yapılan fotoğraf sergileri burada oldu. Fotoğraf ile mekân özdeşleşmişti. Urla bunu kaybediyor.”