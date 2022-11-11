Kendisini tanımayan vatandaşa İnce'den şok yanıt: ''Şarkıcıyım, pop söylüyorum''
Muharrem İnce'nin Ağrı yaptığı vatandaş ziyaretleri sırasında ilginç bir olay yaşandı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ağrı sokaklarına çıktı. Esnaf ziyaretlerinde bulunan Muharrem İnce, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. İnce'nin gençlerle fotoğraf çektirdiği anlarda yaşanan bir olay ise herkesi güldürdü.
MUHARREM İNCE'Yİ TANIMADI: SEN KİMSİN?
Kalabalığı görüp gelen ve Muharrem İnce ile fotoğraf çekilen iki genç kızdan biri daha sonra İnce'ye dönerek "Bir şey soracağım. Sen kimsin?" dedi.
"ŞARKICIYIM, POP SÖYLÜYORUM"
Kısa süreli şaşkınlık yaşayan İnce ise "Şarkıcıyım, pop söylüyorum. Kıyafetim de öyle zaten" diye yanıt verdi.
SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI
Etraftakilerin gülümsemesine neden olan anlar, sosyal medyada hızla yayıldı.
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