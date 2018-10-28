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  4. 28 Ekim 2018 14:30

Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Resepsiyonu'na katılacak mı ?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul Yeni Havalimanı açılış törenine ve Cumhuriyet Resepsiyonu'ne katılmayacağını açıkladı.

Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Resepsiyonu'na katılacak mı ?
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki yeni havalimanı açılış törenine ve Cumhuriyet Resepsiyonu'na katılmayacağını söyleyerek, "Ankara'da olacağız. Cumhuriyeti Ankara'da kurduk. Ankara'ya, başkentimize sahip çıkacağız" dedi.

CHP'li Ankara Yenimahalle Belediyesi'nin, Dumlupınar Belediyesi için yaptırdığı Konukevi ve Sosyal Tesis'in açılış törenine katılmak üzere Kütahya'nın Domaniç ilçesine gelen Kemal Kılıçdaroğlu, ilk olarak Belediye Başkanı MHP'li Niyazi Tezcan'ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu belediyeyi ziyareti sırasında, bir gazetecinin "Yarın yeni havalimanı açılışına ve akşamki Cumhuriyet Resepsiyonu'na katılacak mısınız?" şeklindeki soruna şu yanıtı verdi:

"Hayır, hayır. Ankara'da olacağız. Cumhuriyeti Ankara'da kurduk. Ankara'ya, başkentimize sahip çıkacağız. Bizim için en değerli olan odur. Cumhuriyetten başka değerli bir şey yok. Çünkü Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi. Bizim ona sahip çıkacağız."

DHA

kemal kılıçdaroğlu , 29 ekim resepsiyonu
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