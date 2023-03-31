Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül ile görüştü
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'den sonra bugün 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret etti.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'le görüşmesinin ardından, bugün 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret etti. Gül'ün Sarıyer'deki ofisinde gerçekleşen görüşme saat 15.00'da başladı ve yaklaşık 1 saat sürdü.
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