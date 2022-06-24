Kılıçdaroğlu: Adaleti ararken adaletsizlik yapanları asla unutmayacağız

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin "Hizmette 3. Yıl" sunumunda bir konuşma gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bugün İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlediği ‘Hizmette 3. Yıl Sunumu’ etkinliğine katıldı.

Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada iktidarı eleştirerek, "Liyakatin ne olduğunu bilmiyorlar. Çünkü devlet nasıl yönetilir, onu bilmiyorlar. Adalet nedir, onu bilmiyorlar. Ama kararlıyız. Altı lider de kararlıyız, onlara adaleti de güzelliği de kadın erkek eşitliğini de öğreteceğiz. Onlara herkesin inancına, kimliğine, yaşam tarzına saygı nasıl gösterilirmiş onu da göstereceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Haramilerin olduğu yerde adalet olmaz, gelir dağılımı dengeli olmaz, halkın hakkı yenir, adalette düzen tutmaz, milyonlarca insan yatağa aç girer. Haramilerin iktidarını yıktığımızda göreceksiniz aydınlık Türkiye’yi, göreceksiniz çağdaş uygarlığı” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sunumunun ardından yaptığı konuşmada, çalışmalarından dolayı İmamoğlu’na ve ekibine teşekkür etti.

Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarına yönelik engelleme ve baskılar olduğunu belirterek, "Ellerinin, kollarının bağlanmak istendiğini biliyorum. Nitekim Ekrem Bey az önce anlattı, kısmen. Bir kısmını anlattı. Millet iktidarında biz, hedef ortaya koyacağız. Merkez ile yerel arasında sağlıklı bir denge oluşturacağız. Yerel yönetimlerin kaynaklarını güçlendireceğiz. Yeni kaynaklar, yeni olanaklar sağlayacağız. Çünkü belediyenin yaptığı bütün harcamaları belde halkı rahatlıkla denetleyebilir" dedi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

DEMOKRASİ OLACAK

"Bir yola çıktık; aydınlık, güzel, adaletli Türkiye için. ‘Bir yönetim getireceğiz’ dedik. Halkına hesap veren bir yönetim. ‘Bir anlayış getireceğiz’ dedik. ‘Vergi ödeyen herkesin siyasi otoriteyi sorgulama hakkını getireceğiz’ dedik. Dolasıyla ‘Demokrasiyi getireceğiz’ dedik. Demokrasi olacak ülkemizde. Herkes düşüncesini özgürce ifade edecek. ‘Hiç kimse sabahın altısında evine baskın yapılacak mı diye düşünmeyecek’ dedik. Özgürce düşüncelerinizi ifade edecekseniz, korkmadan yapacaksınız. Çünkü Türkiye’yi 21’inci yüzyılın parlak bir yıldızı haline getirme kararlılığındayız. Birlikte yapacağız. ‘Cumhuriyet’imizi demokrasi ile taçlandıracağız’ dedik. Demokrasinin olmadığını, büyük baskıların olduğunu biliyoruz, farkındayız. Kadın erkek eşitliğinin askıya alındığını biliyoruz. Bir tek imza ile parlamentonun iradesinin gasp edildiği ve İstanbul Sözleşmesi’nin durdurulduğunu biliyoruz. Ama hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmaya hakkı yok. Bunların tamamını gerçekleştireceğiz. Emin olun. Kararlıyız.

GENEL BAŞKANLARIMIZ BİZE FEYZ VERDİLER

Mücadele edeceğiz, kararlıyız. Kararlılığımızı Gazi Mustafa Kemal’den alıyoruz. Kararlılığımızı genel başkanlarımızdan alıyoruz. Genel başkanlarımız bize feyz verdiler, örnek oldular. Ve biz, onların açtığı yoldan yürüyoruz, birlikte yürüyoruz. Dolasıyla her birimizin ayrı ayrı görevleri, toplumu aydınlatmak, toplumun sorunlarına kilitlenmek gibi, her bir soruna sağlıklı çözümler üretmek gibi. Bunların tamamını yapacağız.

MİLLET İTTİFAKI’NIN ALTI LİDERİ BİR ARADAYIZ

Evet, beraberiz, birlikteyiz; evet, Millet İttifakı’yız. Millet İttifakı’nın altı lideri bir aradayız. Ayrı partiyiz, doğru. Ayrı programlarımız var, doğru. Hedeflerimiz farklı olabilir, ama ortaklaştığımız alanlar var. Demokrasi, adalet, devlette liyakat gibi, siyasetçinin halkına hesap vermesi gibi, kadın erkek eşitliği gibi, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye gibi; itibarlı, onurlu bir Türkiye gibi, saygın bir dış politika gibi temel ana normlarda birlikteyiz. Birlikte yapacağız bütün bunların tamamını.

TÜRKİYE’Yİ AYDINLIĞA YA ÇIKARACAĞIZ YA ÇIKARACAĞIZ

Zaman zaman yayınlar yapar; malum medyayı biliyorsunuz. Bunlar ne yaparlarsa yapsın ne yazarlarsa yazsınlar -ufak bir şeyler çıkarmaya da çalışabilirler- ne olursa olsun bize inanmanızı, güvenmenizi isterim. Kararlılıkla, azimle yolumuza devam edeceğiz. Türkiye’yi aydınlığa ya çıkaracağız ya çıkaracağız.

BÜTÜN SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ

Otopark sorunu var. Ne için yapıyoruz; taşıt araçları için. Taşıt araçların, motorlu araçların vergisini kim alıyor? Merkezi hükümet. Aynı merkezi hükümet geriye dönüp diyor ki ‘niye otopark sorununu çözmediniz?’ E vergiyi sen alıyorsun. Biz ne yapacağız? Taşıt vergisini de motorlu taşıtlar vergisini de benzer vergileri yerel yönetimlere devredeceğiz. Ve yerel yönetimler daha güçlü olacak. Bütün bunlara baktığımızda, bütün engellemelere rağmen belediye başkanlarımız kararlılıkla yollarına devam ediyorlar. Bazı kararları imzalanmıyor, evet. Küçük çocukların bile ‘böyle bir şey olmaz’ diyebildiği bir şeyde koca koca adamlar, ‘Acaba İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın elini kollunu nasıl bağlarız, nasıl hizmet edemez noktaya getiririz’ diye bir arayış içindeler. Hangi arayış içinde olursa olsunlar bütün sorunları çözme kararlılığımız var ve bütün sorunları çözeceğiz.

ADALETSİZLİK YAPANLARI ASLA UNUTMAYACAĞIZ

Bu ülkeye önce adaleti getireceğiz. Adaletin ne kadar önemli olduğunu biliyorum, siz de biliyorsunuz. Beraber yürüdük adalet için. Ama adalet, devletin dilidir aynı zamanda. Kâinat da adalet üzerine inşa edilmiştir. O zaman, adaleti sağlarken adaletsizlik yapanları asla unutmayacağız. Halkın hakkını gasp edenleri… Ben bazen diyorum ya ‘helalleşme’… Helalleşme, gücü elinde tutunanın yaptığı haksızlık dolasıyla kişiden özür dilemesi, ‘burada bir yanlış yaptık’ demesidir. Yoksa tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenlerle oturacağız, helalleşeceğiz diye bir kavram yok. Onun hesabını mutlaka soracağız. Öyle çocuklarına vakıflar kurduracaksın, milyon dolarla oynayacaksın, Amerika’da gökdelenler yaptıracaksın, Muhammed Ali Clay’in çiftliğini satın alacaksın, Kılıçdaroğlu onları görmeyecek. Göreceğim, göreceğim; o paraların tamamını Türkiye’ye getireceğim ve halkın hizmetine sunacağım.

HARAMİLERİN İKTİDARINI YIKTIĞIMIZDA GÖRECEKSİNİZ AYDINLIK TÜRKİYE’Yİ

Bu soygun, harami düzenini yıkacağız. Kararlıyım. Haramilerin olduğu yerde adalet olmaz. Haramilerin olduğu yerde gelir dağılımı dengeli olmaz. Haramilerin olduğu yerde halkın hakkı yenir. Haramilerin olduğu yerde adalette düzen tutmaz. Haramilerin olduğu yerde binlerce, milyonlarca insan yatağa aç girer. Haramilerin olduğu yerde her şey olur. Haramilerin iktidarını yıktığımızda göreceksiniz aydınlık Türkiye’yi, göreceksiniz çağdaş uygarlığı. O çağdaş uygarlığa ulaşmak için nasıl çalıştığımızı göreceksiniz. Alın terinin ne kadar değerli olduğunu göreceksiniz.

ÇÜNKÜ YÖNETEMİYORLAR

Bir çiftçi kadın, ‘Biz artık zarar etmiyoruz, battık battık’ diyor. Eğer bir çiftçi kadın bu noktaya gelmişse Ankara’dakilerin oturup düşünmesi lazım, ama düşünemiyorlar. Sorunları çözmesi lazım ama çözemiyorlar. Çünkü yönetemiyorlar, yönetme kapasiteleri, yönetme birikimleri, yönetme bilgileri yok. Çünkü liyakatin ne olduğunu bilmiyorlar. Çünkü devlet nasıl yönetilir, onu bilmiyorlar. Adalet nedir, onu bilmiyorlar. Ama kararlıyız. Altı lider de kararlıyız, onlara adaleti de güzelliği de kadın erkek eşitliğini de öğreteceğiz. Onlara herkesin inancına, kimliğine, yaşam tarzına saygı nasıl gösterilirmiş, onu da göstereceğiz. Hiç endişe etmeyin."