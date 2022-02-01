Kılıçdaroğlu: ''Altında Erdoğan'ın imzasının olduğu belgeyi açıklayacağım''

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Görmediğim belgeyi konuşmam, daha sana çok sürprizlerimiz olacak, senin imzan olan belgeleri de açıklayacağız sen hiç meraklanma" dedi.

CHP Grup Toplantısı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Görmediğim belgeyi konuşmam, daha sana çok sürprizlerimiz olacak, senin imzan olan belgeleri de açıklayacağız sen hiç meraklanma" dedi.

Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın bir sonraki seçimlerde iktidara geleceğini açıkladı.

Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaniye Demiryolu İhalesi’ni anlatan Kılıçdaroğlu, "21 Ağustos 2020’de 21/B şartıyla ihale yapıldı" dedi.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Görmediğim belgeyi konuşmam, daha sana çok sürprizlerimiz olacak, senin imzan olan belgeleri de açıklayacağız sen hiç meraklanma" dedi.

CHP olarak toplumun en yoksul kesimlerine son 5-6 yılda ilgi gösterdiklerini aktaran Kılıçdaroğlu, "Onlarla birlikte aynı sofraya oturduk. Onlarla beraber hem kendi hem Türkiye'nin sorunlarını görüşme imkanımız oldu. Her soruna çözüm üretme gayretindeyiz. Bu bağlamda taşeron işçiler bizim attığımız en önemli adımlardan birisiydi. Onları örgütledik, dernek kurmalarını sağladık. Kadro taleplerini dillendirdik ve iktidar kadro vermek zorunda kaldı" dedi.

Kılıçdaroğlu, hastane bilgi yönetim sistemlerinde çalışanların Millet İttifakı döneminde kadro göreceklerini belirterek, "Bunların sayıları 2200 kadar. Hastanelerin beynini oluşturuyorlar. Onların da kadrolu çalışması lazım. Bu arkadaşlarıma sesleniyorum, az kaldı. Az kaldı, göreceksiniz, Millet İttifakı'nın iktidarında sizin kadrolarınız en kısa sürede verilecek, çalıştığınız hastanede çalışmaya devam edeceksiniz. Buradan söylüyoruz, yapıyorsanız yapın yoksa biz gelip yapacağız" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşması şöyle:

"Zor günler yaşıyoruz, hep beraber. Ama bunları hep beraber aşacağız. Aşmanın yolu, birlik olmaktır, beraber olmaktır, adalette buluşmaktır, sevgide buluşmaktır, kucaklaşmada buluşmaktır, kimseyi ötekileştirmemektir ve herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye'yi inşa etmektir. Bunu yapacağız inşallah.

Aynı şekilde terörle mücadele eden, kurşunla yaralanıp vücudunda mermi taşıyan pek çok kişi gazi sayılmıyor. Bunlar da geldiler, 'Bize de söz verdiler' dediler. Her seferinde 'Haklısınız.

Güneydoğulu bir anneden mektup geldi. 'Oğlum şehit oldu, köy koruyucusuydu' diyor. '11 çocuğuna ben bakıyorum' diyor. 'Şehit annesiyim, verilen aylık 281 lira 03 kuruş' diyor. Beşli çeteye gelince milyonlarca dolar, euro veriyorsunuz. Yazıktır günahtır. Bu devlet bu kadar mı fakirleşti."