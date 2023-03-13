Kılıçdaroğlu: ''Amedspor'un isminin Amedspor olduğunu yeni mi duymuşlar ?''

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, Amedspor - Bursaspor maçında yaşanan olayların ardından iktidar kanadından Amedspor'a gelen tepkilere “Amedspor'un isminin Amedspor olduğunu yeni mi duymuşlar?” diyerek yanıt verdi.

CHP lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemde yaşanan olaylar ile gündeme gelen Bursaspor - Amedspor maçı ve HDP ile görüşme konularında açıklamalarda bulundu.

T24 yazarı Murat Sabuncu’ya röportaj veren Kemal Kılıçdaroğlu, "Amedspor'un adı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından onaylandı" dedi ve şu şekilde konuştu: "Türkiye Futbol Federasyonu, Bursa Valiliği ve Emniyeti'nin de dahil olduğu bir ihmaller zinciri olduğu görünüyor. Gerekli soruşturmanın başlatıldığı açıklandı. Bekleyeceğiz, bakalım ne çıkacak soruşturmadan? Taraftar boyutuna ilişkin ise; bu ülkede hiç kimse hiç kimseyi hangi gerekçeyle olursa olsun, tehdit edemez… Hiç kimse hiç kimseyi geçmişte yaşanan acıların sembolleri ve failleri üzerinden tehdit edemez. Kim bu tehdidi yapıyor veya bu tehdide aracılık ediyor, göz yumuyorsa haindir, bölücüdür. Hukuk ivedilikle gereğini yapar, yapmalıdır.

Amedspor'un ismine gelince. Bırakın Allah aşkına; yıllar önce Türkiye Futbol Federasyonu onayladı bu ismi. Yaklaşık 10 yıldır, mücadele ettiği kümelerde yüzlerce maç oynamış, Türkiye'nin dört bir yanına deplasmana gitmiş; Türkiye'nin dört bir yanından Diyarbakır'a gelmiş takımlara ev sahipliği yapmış, Amedspor. Amedspor'un isminin Amedspor olduğunu yeni mi duymuşlar?"

HDP İLE GÖRÜŞECEK

Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları ile görüşeceğini ifade etti: "HDP'nin değerli Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim. Arkadaşlarım planlamayı yapıyorlar."

BELEDİYE BAŞKANLARI İLE YAPILACAK KAMPANYA

Kemal Kılıçdaroğlu, “Kampanya sırasında iki belediye başkanı sizinle mi dolaşacak yoksa ayrı programları mı olacak?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Zaman zaman birlikte, zaman zaman ayrı programlarımız olacak. Arkadaşlarımız, ittifakımızın diğer genel başkanlarıyla da birlikte olacaklar. İmece ruhuyla çalışacağız. Çünkü sadece Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmayacağız; milletvekili seçiminde de büyük bir başarı göstereceğiz. Bu başarımız herkesin başarısı olacak.”

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