''Kılıçdaroğlu CHP'den araç, şoför ve ofis istedi'' iddiasının altından bakın ne çıktı

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiden "Arabam yok, ofisim yok" diyerek CHP'nin kendisine araç, şoför ve ofis tahsis etmesini istediği iddia edildi. Ancak işin aslını Haber3.com ortaya çıkardı..

CHP'de geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 38'nci tarihi Olağan Kurultay'da yapılan Genel Başkanlık seçiminde Özgür Özel CHP'nin yeni Genel Başkanı seçilmiş böylece Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıl süren genel başkanlığı sona ermişti.

Özgür Özel geçtiğimiz günlerde de Ankara Söğütözü'ndeki parti genel merkezinde geçti ve basına kapalı olarak yapılan bir devir teslim töreniyle CHP Genel Başkanlık görevini kendisini parti genel merkezinin kapısında karşılayan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan devraldı. Devir teslimin ardından Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu partililerin alkışları arasında aracına kadar uğurladı.

Bugün de CHP'de yine kritik bir gün yaşandı ve CHP'nin yeni MYK üyeleri belli oldu. CHP'deki Genel Başkanlık devir teslimi ile yeni dönem demokrasi örneği olarak tarihe geçerken 100 yaşındaki Cumhuriyetimizin kurucu partisi ve mevcut ana muhalefet partisindeki bu değişiklik yine "birilerinin" gözüne battı ve bugün ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Ancak Haber3.com CHP kulislerinden işin aslını öğrendi.

Peki neydi o iddia ?

Bugün bir televizyon kanalında CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni Genel Başkan Özgür Özel'e "Benim bir aracım ve ofisim yok bu nedenle partinin bana bir araç, şoför ve bir ofis tahsis etmesini istiyorum" dediği iddia edildi.

Fakat işin aslı bu iddianın tam tersi çıktı.

Haber3.com'un CHP kulislerinden aldığı bilgilere göre teklifi yapan Kemal Kılıçdaroğlu değil CHP'nin yeni yönetimiydi. CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bu jest karşısında duyduğu memnuniyeti belirtse de "şimdilik gerek yok" diyerek bu teklifi geri çevirdi.