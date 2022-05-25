Kılıçdaroğlu: ''Erdoğan ailesi TÜRGEV ve Ensar ile para kaçırıyor''

CHP lideri Kılıçdaroğlu, saat 22.00'de 'kaçış planı'nı açıklayacağını duyurmuştu. Kılıçdaroğlu yayınladığı videosunda, 'Erdoğan ailesinin ABD'de kurulan bir vakfa TÜRGEV ve Ensar aracılığı ile para kaçırdığını' iddia etti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Akşam 22.00'de bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim; Erdoğan sakın reddetmeye kalkma, bütün belgeler elimizde" demişti. Kılıçdaroğlu sosyal medyadan beklenen paylaşımı "Onlar kaçacak yer ararken, bizim başka memleketimiz yok. Biz bir yere gitmiyoruz, bu devleti birlikte ayağa kaldıracağız. Başını dik tut sevgili halkım. Sen varsın ve daha iyisini hak ediyorsun. Geliyor mutlu, huzurlu günler!" notuyla yaptı. Kılıçdaroğlu, ABD'de kurulan bir vakfa TÜRGEV ve Ensar aracılığı ile para kaçırıldığını iddia etti.

Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri şöyle:

"Sevgili halkım, iyi akşamlar. Öncelikle bugün içimizi yakan haberler aldık. Şehitlerimiz var, evlatlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerinin, milletimizin başı sağ olsun. Böylesine acı bir günde böyle bir konuşma yapmak, inanın beni üzüyor. Ama bu ülkenin geleceği söz konusu. Bu da benim, ana muhalefet olarak, bir vatansever olarak bir görevimdir.

Bugün grup konuşmamda bürokratlarımıza seslendim. Az da olsa suça bulaşmış olanları, hizmet ettikleri kişiler tarafından hiç umursanmadıklarını söyledim. 'Onların kendilerini kurtarma planlarında siz yoksunuz' dedim. Bekleyin, ülkemizin dürüst, şerefli bürokratlarına selamlar olsun, onların başımızın üstünde yeri var. İktidarımızda onları çok güzel günler bekliyor. Hepsini biliyoruz, duyuyoruz. Allah onlardan razı olsun. Sarı bürokratlar, sizler devleti, kanun dışı talimatlar uygulayarak adeta bitkisel hayata soktunuz. Bu süreçte kendinizi de bitirdiniz."

"AMACIM KOMAYA SOKULAN BU DEVLETİ UYANDIRMAK"

"Öncelikle birazdan açıklayacağım şey, skandallar ile yolsuzluklara dikkat çekmek değildir. Bunların ne olduğunu sağır sultan da biliyor. Amacım, komaya sokulan bu devleti uyandırmaktır. Komaya sokulan bu devi uyandırmak ve çalışır hale getirmektir. Ama size de bir iyilik yapıyorum sarılar. Sizi bu suç gemisinden indirmek istiyorum. İnin kurtarın kendinizi. Çok geç olmadan, küçük cezalarla kurtulabileceğiniz bir aşamada kurtulun. Çünkü hiç gündemlerinde yoksunuz. Onlar planlarını yapmaya devam ediyor. Çok sayıda paralel hayatları ve paralel planları var."

"KENDİLERİ İÇİN YENİ BİR PENSİLVANYA YARATACAKLAR"

"Bugün ben içlerinden çok vahim birini açıklıyorum. Belgeler elimizde. Para akışlarının hepsi elimizde. Bir vakıf kurduruyorlar Amerika'da. Neden Amerika? Ülkeyi 'Kataristan'a dönüştürenler, Katar'a gider diye beklersiniz ya, biliyorlar orada hukuk yok. İlk uçakla geriye gönderirler bunları. Amerika kanunlarının arkasına gizlenebilirler. Orası hukuk devleti. Hukuksuzlukla yok ettikleri ülkeden hukukla sığınmak için ABD'ye kaçmak istiyorlar. Kendileri için yeni bir Pensilvanya yaratmanın peşindeler."

"PARAVAN BİR VAKIF KURDULAR"

Peki ne yapıyorlar? Paravan bir vakıf kuruyorlar. Başına bir Amerikan vatandaşını koyuyorlar. Ama vakfın asıl yönetimi Erdoğan ailesine ait. Şimdi isim vermeyeyim belki kendileri söyler. Aile içi işlerine karışmayayım. Bu paravan yapının izin çıkarma hakkı kazanması için paraya ihtiyaçları var. Türkiye'den iki vakıf seçiliyor. Öğrenciler için kurulmuş süsü verdikleri vakıflar. Bu vakıfların asıl var olma sebeplerini de bugün öğreneceksiniz. TÜRGEV ve ENSAR... Bu vakıflar başlıyor paraları bir Amerikan vatandaşına göndermeye. 20 milyon dolar, 10 milyon dolar, 20 milyon dolar, 10 milyon dolar... Bir TÜRGEV bir ENSAR... Durmuyorlar...

Para gönderimi listesinin sonu yok, hepsinin dökümleri elimizde. Sevgili halkım, 1 milyar lirayı şıp diye transfer ediyorlar Amerika'ya. ENSAR'cım, TÜRGEV'cim; bu paraları size kim verdi? Siz bu paraları nereden buldunuz? Siz bu paraları neden Amerika'ya sürekli transfer ediyorsunuz? Bu dövizleri neden Amerika'ya taşıyorsunuz? Paralel hayatlar kurma görevini size kim verdi?"

"YENİ İKTİDARIN SİZİ AMERİKA'DA RAHAT BIRAKACAĞINI MI DÜŞÜNÜYORSUNUZ?"

"Gelelim Amerika'ya kaçmaya hazırlananlara. Yeni iktidarın sizi orada rahat bırakacağını mı düşünüyorsunuz? Vallahi çok fena yanılıyorsunuz. Erdoğan çık söyle; bu para gönderttiğin paravanın başında senin ailenden kim var? Ailenden kim alıyor bu paraları karşı taraftan. Çık anlat çekinme."

"İŞTE BU YÜZDEN PARA YOK"

"Son olarak halkın belediyelerine sesleniyorum. Bu paravan derneklerden kurtulmak isteyen evlatlarımıza sahip çıkmak boynumuzun borcu. Bu derneklerden kurtulmak isteyen evlatlarımıza sahip çıkın. Yurtlarınıza alın onlar masum onlar suçsuz. İşte sevgili halkım emekliye bu yüzden para yok. Bu yüzden 1 litre süt 20 lira. Bu yüzden 4 milyon abonenin elektriği kesiliyor. Bu ülkede çocuklar bu yüzden yatağa aç ve karanlıkta giriyor. Bu yüzden ekmek bulamıyor. İnsanlarımız bu yüzden mağdur. Uyan ey halkım artık uyan. Onlar kaçacakları yolun planını yaparken senin gidecek bir yerin yok. Bizim başka memleketimiz yok. Artık uyan ve bize katıl."