Kılıçdaroğlu erken seçim için tarih verdi

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, canlı yayında erken seçim için tarih verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına konuk oldu. Altaylı'nın sorularını yanıtlayan CHP Lideri'nin konuk olduğu yayına, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da bağlandı.

Kılıçdaroğlu ile Şentop ve Karaismailoğlu arasında zaman zaman gerginliklerin de yaşandığı programda, İBB'ye yapılan teftişler, Kılıçdaroğlu'nun olaylı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ziyaretleri, sokak tartışmaları, belediye başkanlarının cumhurbaşkanı adaylığı, HDP tartışmaları, ekonomik kriz ve dış politika gibi konular tartışıldı.

Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda ekonominin düzeleceği tarihi de açıkladı.

"ÖYLE BİR İHTİMAL GÖRMÜYORUM"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) 'teröristlerin istihdam edildiğine' ilişkin iddialara, Kılıçdaroğlu, "Teröristse şimdiye kadar neredeler? Gitsinler mahkemeye versinler. Bu adam teröristse sen nasıl tutarsın orada" diyerek cevap verdi.

Altaylı'nın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınabileceği iddialarına ilişkin sorusuna Kılıçdaroğlu, "Öyle bir ihtimal görmüyorum" diye cevap verdi.

Belediye çalışanlarına iftira atıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Hepsinin tazminat davası açmasını isteyeceğim" dedi. Kılıçdaroğlu, İBB'deki teftişler hakkında, "Vicdanlı müfettişlere güveniyorum" diye konuştu.

TÜİK AÇIKLAMASI

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) yaptığı ziyarette, TÜİK binasına alınmamasına ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Başkanla konuşacaktım. Bağımsız kuruluşun buldukları rakamla sizin bulduğunuz rakamlarla dağlar kadar fark var. Ben sade vatandaş olarak gidip alışveriş yapıyorum, sizin verdiğiniz rakamlarla alakası yok" diyerek, "Sadece bunları soracaktım" ifadelerini kullandı.

SOKAK TARTIŞMALARI

İktidardan, muhalefetin halkı sokağa davet ettiğini yönelik eleştirilere Kılıçdaroğlu, "İnsanlar çıkıp bir bildiri okuyacaklar. Baskı, cop... Her şey var. Nasıl yapacak bu insanlar? İnsanlar düşüncelerini söylerler, gösteri yapabilirler. Anayasa, önceden izin almaksızın gösteri yapabilirsin diyor ama Anayasa da askıya alındı" diye tepki gösterdi.

Altaylı'nın "Siz de Anayasa askıya alınmış gibi yapmıyor musunuz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Biz miting yapacağımız zaman da izin alıyoruz. Biz çatışma çıkmasın diye biz de gösterilen yerde miting yaptık" yanıtını verdi.

SEÇİM TARİHİNİ AÇIKLADI

Kemal Kılıçdaroğlu, Fatih Altaylı'nın "Seçim bekliyor musunuz?" sorusuna, "Eylül ayında seçim bekliyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu, iktidarı sandık yoluyla göndereceklerini söyledi.

STRATEJİK PLANLAMA TEŞKİLATI

Önümüzdeki seçimlerde cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın aday olacak diyen Kılıçdaroğlu, kurulacak Stratejik Planlama Teşkilatı ile bütün rakamlara sahip olacaklarını ve ekonomiyi sorunu yaşayanları dinleyerek çözeceklerini söyledi.

KAMULAŞTIRMA ÇIKIŞI

Yap-işlet-devret yöntemiyle yapılan yol ve köprüleri kamulaştıracaklarını açıklayan Kılıçdaroğlu, kamulaştırma yaparken intikam hırsıyla değil, kamulaştırılacak yol ve köprülerin gerçek ücretlerini ödeyerek yapacaklarını söyledi. Şirketlerin tahkim davalarına gidebileceğine ilişkin soruya Kılıçdaroğlu, "Devletin soyulmasını öngören bir hukuk olamaz" diye cevap verdi.

BAKAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA SUÇ DUYURUSU

Kılıçdaroğlu açıklamalarına devam ettiği sırada Fatih Altaylı,Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun basın müşavirinden kendisine gelen bir mesajı okuyarak, Karaismailoğlu'nun kendisi hakkındaki açıklamaları nedeniyle Kılıçdaroğlu'na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

ŞENTOP BAĞLANDI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kılıçdaroğlu'nun, kendisinin TÜİK'e alınmamasına ilişkin tepkisizliğine sitemde bulunmasına cevap vermek için canlı yayına bağlandı. Şentop, şunları söyledi:

"Ben siyasi parti temsilcileriyle, genel başkanlarla hiçbir zaman günlük siyasi polemiğe girmedim, girmem. Fakat bu ilk değil ve bunun devam edeceğini düşündüğüm için bu konuya mahsus olarak açıklama yapmak istiyorum. Ben TBMM başkanıyım. Ayrıca hukukçuyum. Anayasa'yla ilişkili muhtelif dersler verdim. Bir milletvekilinin anayasa ve iç tüzükten kaynaklanan haklarıyla ilgili olarak, bu haklarla ilgili bir sorun yaşandığını TBMM başkanının ne zaman, nasıl ve hangi enstrümanlarla müdahale edeceğini biliyorum. Ancak TBMM Başkanı milletvekillerinin her türlü isteğini karşılayacak bir pozisyonda değildir. Bu oyunlarda kendileri ve kendileriyle beraber gönüllü olarak oynayabilirler. Bu oyunun parçası olmadığı zaman TBMM Başkanı'nı ağır ve hukuku zorlayan bir şekilde itham etmek yanlıştır. Kamuoyuna yanıltıcı açıklamalar yapmasınlar. "

Kılıçdaroğlu ise, Şentop'a "Bakanlığa giderken sizin önünüze kilit vurulmuş bir kapı çıkarılıyorsa, gerçek bir TBMM Başkanı'nın, "Beyler siz ne yapıyorsunuz?" diye sorması gerekirdi" diye yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, kendisine bakanlıktan randevu alınmasına ilişkin bir beklentisinin ise hiç olmadığını söyledi.

Şentop ise, Kılıçdaroğlu'na, "Ben gerçek meclis başkanı değilsem, Kılıçdaroğlu'nun da gerçek genel başkan olup olmadığı tartışılır" dedi.

BELEDİYE BAŞKANLARININ CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI

Fatih Altaylı'nın, büyükşehir belediye başkanlarının cumhurbaşkanı adayı olmasına ilişkin sorusuna Kılıçdaroğlu, adayları kendisinin değil Millet İttifakı'nın belirleyeceğini söyledi.

KARAİSMAİLOĞLU CANLI YAYINA BAĞLANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, canlı yayına bağlandı. Karaismailoğlu, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt verdi. İstanbul Havalimanı'nın 10 milyar euroya yapıldığını söyleyen Karaismailoğlu, havalimanı işletmesinin devlete devredilene kadar 22 milyar euro kira vereceğini açıkladı. Yap-işlet-devret modelini savunan Karaismailoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu geçen cuma günü dava ettiğini belirtti.

Karaismailoğlu, Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği tutanakları "uydurma" olarak niteledi.

Karaismailoğlu'nun Levazım Köprüsü'nün durdurulmasına yönelik CHP'yi suçladı. Altaylı ise, "Levazım Köprüsü AK Parti döneminde durduruldu" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelttiği suçlamalara ilişkin iddia diyen Karaismailoğlu'na, Kılıçdaroğlu, "İddia değil belge" şeklinde yanıt verdi.

KILIÇDAROĞLU: SARAY DA BAĞLANSIN!

Kılıçdaroğlu, "Bizi Saray da dinliyor. Şimdi Saray'ın da bağlanmasını istiyorum" diyerek AK Parti'li Cumhurbaşkaın Recep Tayyip Erdoğan'a meydan okudu.

SOYGUN DÜZENİ

İBB'nin AK Parti'de olduğu dönemlerde belediyenin araçlarının AK Parti'li isimlere tahsis edildiğini açıklayan Kılıçdaroğlu, "Soygun düzenini dile getirince, iddia diyorlar. Nasıl iddia" dedi. "Bir tane aracı CHP'ye tahsis ettiler desinler" diyerek iktidara meydan okudu.

KILIÇDAROĞLU: ERDOĞAN'I GEÇECEĞİZ

Altaylı'nın, AK Parti'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında yarışacak ismin, güçlü bir isim olması gerekip gerekmediği sorusuna, Kılıçdaroğlu, "İsim önemli değil. Biz sistemin karşısına aday koyuyoruz" dedi. Hiçbir varsayımın içine girmeyeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı geçeceklerini söyledi.

HDP AÇIKLAMASI

Altaylı'nın "HDP'yle bu ilişkiyi ne ölçüde götürebileceksiniz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "HDP bir siyasi parti mi? Evet. TBMM'yi yönetiyor mu? Evet. Peki nasıl diyeceksiniz terör örgütü diyeceksiniz? Bir siyasi partinin teröre karşı mesafe koyması olmazsa olmaz." diye yanıt verdi.

Kendisine PKK tarafından yapılan saldırıyı hatırlatan Kılıçdaroğlu, "PKK'nin saldırdığı liderler belli. Başka hiçbir lidere saldırmadılar" dedi.

Yerine kayyum atılan HDP'li belediye başkanlarının, mahkemede aklanmalarına rağmen görevlerine geri iade edilmemesine tepki gösteren Kılıçoğlu, bir siyasi partinin kriminalize etmenin yanlış olduğunu söyledi.

DIŞ POLİTİKA AÇIKLAMASI

Dış politikaya ilişkin de konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Dış politikada ilk yapacağımız ilk iş, rüşvet yediği belirlenip büyükelçilik yapan kişileri derhal çekeceğiz" dedi ve ekledi: Kılıçdaroğlu, "İnşallah ona da iddia demezler."

"Birinci sınıf demokrasiyi kendi ülkemize getireceğiz" diyen Kılıçdaroğlu, iktidarın AB politikasını da eleştirdi.

İktidarın Dışişleri'ni kişiselleştirdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı olmaktan çıktı" dedi. İktidarın Türkiye'yi 'ortadoğu bataklığına' soktuğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde Suriye'yle ve Mısır'la karşılıklı büyükelçilikler atayacaklarını belirtti.

AK Parti'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Putin'le görüşme öncesinde bekletildiğine ilişkin görüntülere yönelik, "Bizde böyle bir tablo yaşanmayacak" açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu, dış politikayı 180 derece değiştireceklerini söyledi.

EKONOMİNİN DÜZELMESİ İÇİN TARİH VERDİ

İttifakın ekonomi politikalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın iktidara gelmesinin ardından 6 ay içerisinde ekonominin düzeleceğini söyledi.