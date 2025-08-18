  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Kılıçdaroğlu hakkında şoke eden ifadeler: ''Bana kaybedersem kaybedeyim dedi''

Kılıçdaroğlu hakkında şoke eden ifadeler: ''Bana kaybedersem kaybedeyim dedi''

Kılıçdaroğlu hakkında şoke eden ifadeler: ''Bana kaybedersem kaybedeyim dedi''
Güncelleme:

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, 2023 seçiminde işbirliği ve bakanlık anlaşması yaptığı, o günkü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “seçimi kazanmak istemediğini” belirterek "bana kaybedersem kaybedeyim dedi" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2023 seçimlerinin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeler hakkında, "Kemal Bey 2023’te seçimi kazanmak istemiyordu, o ittifak görüşmesinde de bunu kendisine söyledim, o da bana ‘Kaybedersem kaybedeyim’ dedi" ifadelerini kullandı.

2023 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalmış ve muhalefetin adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu birçok parti lideri ile birebir görüşmelerde bulunmuştu.

Bu liderlerden birisi de Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ olmuştu. Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasında daha sonra ortaya çıkan bilgilere göre bir protokol imzalanmış ve protokolde Özdağ'a İçişleri Bakanlığı görevinin verilmesi, kayyum siyasetinin de devam edeceği gibi maddelerin yer alması gündemi sarsmıştı.

T24'ten Cansu Çamlıbel Ümit Özdağ ile bir röportaj gerçekleştirdi.

Röportajda süreç hakkında Özdağ'ın düşünceleri soruldu. Süreç hakkında geniş bir değerlendirmede bulunan Özdağ'a, 2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu ile imzalanan protokolden pişman olup olmadığı da soruldu.

Özdağ protokol konusunda doğru bir adım attıklarını ancak kazanmak istemeyen bir adaya kazandırılamayacağını ifade etti. Sorunun Kılıçdaroğlu'nda olduğunu ifade eden Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanmak istemediğini, üstelik 'kaybedersem kaybedeyim' ifadelerini kullandığını şu şekilde anlattı:

"Ben kendisine bunu söyledim. Dedim ki eğer benim İçişleri Bakanlığımı ön plana çıkartmazsanız, bu seçimi kaybedeceksiniz. Çünkü ikinci turda oy verecek seçmen, sizin Erdoğan'dan cumhurbaşkanlığını devralmanızı değil, benim Süleyman Soylu'dan İçişleri Bakanlığını devralmamı görmek isteyen seçmen. Kılıçdaroğlu bu uyarıma 'Kaybedersem kaybedeyim' diye cevap verdi."

 

(Kaynak)

text-ad
Etiketler CHP kemal kılıçdaroğlu Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanlığı seçimi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çadırla kamp kuran genç çift çadırda ölü bulundu Çadırla kamp kuran genç çift çadırda ölü bulundu İslam Memiş, altını olanları ve altın alacakları uyardı İslam Memiş, altını olanları ve altın alacakları uyardı AK Parti'nin yaptırdığı anketin sonuçları açıklandı AK Parti'nin yaptırdığı anketin sonuçları açıklandı 50 yaşına merdiven dayayan ünlü şarkıcının kendisi bile artık aynada kendini tanıyamıyor! 50 yaşına merdiven dayayan ünlü şarkıcının kendisi bile artık aynada kendini tanıyamıyor! Miras davaları devam eden Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan sürpriz karar Miras davaları devam eden Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan sürpriz karar Ünlü yayıncı ''Jrokez'' balkondan düşerek hayatını kaybetti Ünlü yayıncı ''Jrokez'' balkondan düşerek hayatını kaybetti Liseli genç kız evinde ölü bulundu, katil zanlısı akrabası çıktı! Liseli genç kız evinde ölü bulundu, katil zanlısı akrabası çıktı! Hakkari Yüksekova'da Türkiye'nin en lezzetli mesaisi başladı Hakkari Yüksekova'da Türkiye'nin en lezzetli mesaisi başladı Çok sayıda ilimizde yağmur bekleniyor... İşye haftanın hava durumu raporu Çok sayıda ilimizde yağmur bekleniyor... İşye haftanın hava durumu raporu İstanbul'da genç oyuncunun üzerine ağaç devrildi; korkunç olay kamerada! İstanbul'da genç oyuncunun üzerine ağaç devrildi; korkunç olay kamerada!
Türkiye'nin en yoksul ve zenginlerinin yaşadıkları iller belli oldu Türkiye'nin en yoksul ve zenginlerinin yaşadıkları iller belli oldu Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'den kötü haber Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'den kötü haber Polis kontrolünde alkol içmediği halde alkollü çıkmıştı... Nedeni belli oldu! Polis kontrolünde alkol içmediği halde alkollü çıkmıştı... Nedeni belli oldu! Konut fiyatlarındaki değişim belli oldu: İşte konut fiyatların en çok ve en az arttığı illerimiz! Konut fiyatlarındaki değişim belli oldu: İşte konut fiyatların en çok ve en az arttığı illerimiz! ''İmamoğlu 2'nci Erdoğan'dır'' demişti... Ümit Özdağ Cumhurbaşkanı adayını ilan etti ''İmamoğlu 2'nci Erdoğan'dır'' demişti... Ümit Özdağ Cumhurbaşkanı adayını ilan etti Cezaevinden çıkan eli kanlı eski sevgili dehşet saçtı: 1'i ağır 2 yaralı var! Cezaevinden çıkan eli kanlı eski sevgili dehşet saçtı: 1'i ağır 2 yaralı var! Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda ölü ve yaralı var Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda ölü ve yaralı var Hükümetin zam teklifi bardağı taşırdı: Milyonlarca memur iş bırakıyor! Hükümetin zam teklifi bardağı taşırdı: Milyonlarca memur iş bırakıyor! Cem Küçük İBB operasyonlarının uzanacağı yeni belediyeleri açıkladı Cem Küçük İBB operasyonlarının uzanacağı yeni belediyeleri açıkladı Kadın seçmenlerin ardından genç seçmenlerle yapılan seçim anketinin sonuçları da belli oldu Kadın seçmenlerin ardından genç seçmenlerle yapılan seçim anketinin sonuçları da belli oldu