Kılıçdaroğlu ile İnce arasındaki o isim konuştu

Eski Kültür ve Devlet Bakanı Fikri Sağlar, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde, 3 Nisan'da Memleket Partisi Genel Merkezi’nde Muharrem İnce ile bir uzlaşma görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşmesinin yankıları sürüyor.

Eski Kültür ve Devlet Bakanı Fikri Sağlar ve BirGün gazetesi yazarı Fikri Sağlar, 3 Nisan'da Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde İnce ile Memleket Partisi Genel Merkezi’nde bir uzlaşma görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.

Sağlar, uzlaşının gerçekleşmediği bilgisinin de Kılıçdaroğlu'na sunulduğunu açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Habertürk TV'de Olaylar ve Görüşler programına konuk olan Kılıçdaroğlu, geçen hafta İnce ile görüşmesi sırasında değil ama daha öncesinde kendisine bir teklif götürüldüğünü söylemişti.

Kılıçdaroğlu, "Buluşma günü bir teklif olmadı. 14 Mayıs öncesi de sonrası da dahil olmak üzere Muharrem İnce'ye bir teklif yapıldı ama üzerinde uzlaşılamadı. Bana göre biz üzerimize düşeni yaptık. Karşı tarafı suçlamak, ayrıntıya girmek istemem. Herkesin iradesine saygı duymak gerekir" demişti.

İnce ise Twitter'dan Kılıçdaroğlu'na verdiği yanıtta, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile partimizi ziyareti sırasında; deprem bölgesini, sandık güvenliğini, trolleri konuştuk. Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır. Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır" ifadelerini kullanmıştı.

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